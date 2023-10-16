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МИД РФ заявил о соблюдении центральных ограничений по ДСНВ

МИД: Россия продолжает соблюдать центральные ограничения по ДСНВ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия продолжает соблюдать центральные количественные ограничения, которые предусмотрены Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 16 октября заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Продолжаем придерживаться предусмотренных ДСНВ центральных количественных ограничений и уведомлять [США] о предстоящих пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)», — передает РИА Новости слова Воронцова в ходе его выступления на заседании первого комитета Генассамблеи ООН.

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Ранее, 6 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что диалог России и США по контролю над вооружениями носит крайне несистематический характер. Он указал на то, что ответственность за это лежит полностью на Вашингтоне.

В августе посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон давно нарушает «дух и букву» ДСНВ, отказываясь от заложенных в его преамбуле установок и соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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