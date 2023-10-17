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Эндокринолог рассказала о пользе употребления граната с косточками

Эндокринолог Михалева: гранат с косточками помогает в профилактике рака
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Гранат — один из старейших известных съедобных фруктов, который обладает множеством полезных свойств. Более подробно о пользе граната, а также о том, как его правильно употреблять, с косточками или без, «Известиям» 17 октября рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«Доказано, что гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Этот фрукт содержит множество фитохимических компонентов, включая полифенолы, флавоноиды, антоцианы, алкалоиды, лигнаны и тритерпены», — рассказала Михалева.

Она отметила, что в рамках исследований были получены доказательства фармакологической активности граната при ряде заболеваний, среди которых: метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), заболевания полости рта (пародонтит, гингивит и стоматит), эндокринные заболевания и рак. Гранат также эффективен при тошноте и рвоте у беременных, ревматологических заболеваниях, а также для профилактики старения кожи.

По словам Михалевой, молодой гранат можно употреблять с косточками, что повышает его пищевую ценность за счет наличия большого количества грубоволокнистой клетчатки в косточках.

«Современный рацион очень беден клетчаткой, а между тем достаточное потребление клетчатки — это профилактика рака кишечника, нарушений микробного сообщества желудочно-кишечного тракта, клетчатка сорбирует и выводит из организма токсины, тяжелые металлы, холестерин, нормализует перистальтику и способствует своевременному опорожнению кишечника», — объяснила эндокринолог.

При этом она обратила внимание, что косточки граната можно употреблять в пищу, только если они мягкие, так как твердые могут поранить слизистую оболочку желудка и кишечника.

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5 октября врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья. Так, поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому что кровь становится более жидкой, питание и работа мозга улучшаются.

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