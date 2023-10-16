Спрос на новостройки в Москве за год вырос на 65%

В старых границах Москвы рост числа сделок на рынке новостроек в сентябре к августу составил 12%, а в сравнении с сентябрем 2022 года — 65%. Об этом «Известиям» 16 сентября сообщили аналитики агентства DOLGOV PRO.

При этом средняя стоимость купленного объекта недвижимости снизилась на 5% и составила 20,4 млн рублей, что связано с уменьшением средней площади лота на 2%, или на 1 кв. м — до 47,6 кв. м, а также с увеличением доли комфорт-класса в общем объеме продаж, уточнили эксперты.

«Что касается средней стоимости квадратного метра, то ситуация стабилизировалась. После всплеска спроса в августе и повышения ключевой ставки рынок отреагировал повышением цен, но в сентябре этот показатель снизился на 3%, до 426 тыс. рублей (440 тыс. рублей — в августе), и вернулся к нормальным среднегодовым показателям роста. Если сравнивать с показателями сентября 2022 года, то рост стоимости квадратного метра в Москве составляет 17%», — рассказали в компании.

По данным аналитиков, Московская область показала чуть менее выраженную, но стабильную динамику по всем показателям: количество сделок выросло на 14% относительно августа и на 65% относительно сентября 2022-го. Средняя стоимость лота составила 8,2 млн рублей, а средняя цена квадратного метра — 183 тыс. рублей, что на 1% выше августа и на 11% выше, чем в прошлом году.

«Наиболее сильную динамику демонстрирует рынок Новой Москвы. В сентябре 2023-го зафиксировано в 2,3 раза больше сделок, чем в сентябре прошлого года, и на 16% больше, чем в августе. Средняя стоимость лота составила 11 млн рублей, а средняя площадь увеличилась на 1 кв. м — до 46 кв. м. В Новой Москве самая большая доля ипотеки в Московском регионе — 89% квартир приобретены с использованием заемных средств, что на 2% больше, чем в прошлом месяце. Средняя стоимость квадратного метра составляет 240 тыс. рублей — на 2% больше, чем в августе. Данный показатель демонстрирует небольшую динамику относительно года — +4% к сентябрю 2022 года», — резюмировал генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

14 сентября аналитики DOLGOV PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это может повлиять удорожание строительных материалов, а также повышение Центробанком ключевой ставки.

В середине октября в «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили, что за год средняя цена квартиры комфорт-класса в готовых домах столицы снизилась на 2,4 млн рублей. Так, она составила 16,4 млн рублей — на 13% меньше, чем в прошлом году. При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир в сданных домах в сентябре составила 255,9 тыс. рублей, что на 22,5% меньше, чем год назад.