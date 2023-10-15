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Вторичные квартиры в Москве подешевели на 2,4 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год средняя цена квартиры комфорт-класса в готовых домах Москвы снизилась на 2,4 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Средневзвешенная стоимость квадратного метра квартир в сданных домах в сентябре составила 255,9 тыс. рублей, что на 22,5% меньше, чем год назад. Средняя цена квартиры в готовых домах составляет 16,4 млн рублей, которая на 13%, или 2,4 млн рублей, ниже, чем в прошлом году», — рассказали эксперты.

По данным аналитиков, лоты с самой низкой средневзвешенной ценой за квадратный метр в готовых домах представлены в Некрасовке (162,5 тыс. рублей), Косино-Ухтомском районе (164,5 тыс.), Старом Крюково (188,6 тыс.), Ховрино (205,3 тыс.) и Бирюлево Восточном (206,1 тыс.).

Также в топ-10 входят готовые новостройки Северного района (212,9 тыс. рублей), Молжаниновского района (223,9 тыс.), Гольяново (230,8 тыс.), Северного Медведково (231,7 тыс.) и района Ивановское (233,1 тыс.).

Также в компании сказали, что в реализации на первичном рынке старой Москвы находится 202,9 тыс. кв. м и 3,1 тыс. лотов комфорт-класса в готовых домах. На долю введенного жилья комфорт-класса приходится 20,3% предложения. По сравнению с прошлым годом количество готового жилья выросло в три раза, а их доля — на 14%.

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Ранее, 9 октября, аналитики «Яндекс Недвижимости» выяснили, что в нескольких районах Москвы по итогам III квартала 2023 года подешевел квадратный метр в новостройках. Больше всего цены снизились на студии и однокомнатные квартиры в Бибирево, Тропарево-Никулино и Левобережном районе.

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