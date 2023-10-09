Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы

В нескольких районах Москвы по итогам третьего квартала 2023 года снизились цены квадратного метра в новостройках. Это выяснили аналитики «Яндекс. Недвижимость», результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 9 октября.

Среди районов, где сильнее всего снизились цены на студии и однокомнатные квартиры, аналитики отметили Бибирево, там цены сократились на 14,7% (205,8 тыс. рублей за метр), Тропарево-Никулино, здесь жилье стало доступнее на 13,3%, (288,5 тыс. рублей за метр), Левобережный район, цены стали ниже на 10,3% (391,2 тыс. за метр).

В топ подешевевших локаций с новостройками попал Филевский парк — (снижение на 3,4% до 476 тыс. рублей), а также Пресненский район (снижение на 3,2% до 673,9 тыс. рублей).

В Новой Москве квадратный метр в новостройках стал доступнее в поселении Мосрентген (снижение не 8,6% до 260 тыс. рублей) и Рязановское (снижение на 4,4% до 250,7 тыс. рублей).

Заметнее всего сократились цены на двух- и трехкомнатные квартиры в Басманном районе — на 48,2%, до 627 тыс. за квадратный метр, в районе Якиманка — на 26,5%, до 1,71 млн за квадратный метр, а также в Нагорном районе — на 23,1%, до 337 тыс. за «квадрат».

Ранее в этот день аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили «Известиям», что за последний год среди лотов, которые больше всего продаются в столице, значительно выросли цены на евродвушки. Средняя стоимость таких лотов поднялась на 13,5% до 12,9 млн руб., прирост составил 1,5 млн рублей

По данным аналитиков, практически две трети предложения (68,4% лотов) на первичном рынке в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на три типа квартир: евродвушки — 27,9%, студии — 20,5% и еровтрешки — 20,1%. За год средняя цена лота квартир комфорт-класса увеличилась на 11% и составила 14,4 млн рублей, добавили в компании.