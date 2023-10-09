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Популярные квартиры в новостройках Москвы подорожали на 1,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последний год среди лотов, которые больше всего продаются в столице, значительно выросли цены на евродвушки. Средняя стоимость таких лотов поднялась на 13,5% до 12,9 млн руб., прирост составил 1,5 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным аналитиков, практически две трети предложения (68,4% лотов) на первичном рынке в границах старой Москвы в комфорт-классе приходится на три типа квартир: евродвушки — 27,9%, студии — 20,5% и еровтрешки — 20,1%. За год средняя цена лота квартир комфорт-класса увеличилась на 11% и составила 14,4 млн рублей, добавили в компании.

Также увеличилась стоимость евротрешек на 11,4% до 18,2 млн руб. Евротрешки стали дороже на 1,9 млн рублей. Студии показали наименьший рост. Средняя цена студии выросла 10,7% и составила 8,6 млн рублей. Это на 834 тыс. больше прошлогоднего показателя, рассказали эксперты.

Самые доступный округом остается ЗелАО, где средняя стоимость лота составляет 9,5 млн рублей. Самый дорогой — СЗАО с ценой квартиры на уровне 17,9 млн руб., отметили аналитики.

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30 сентября аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO рассказали, что за месяц объем продаж на первичном рынке жилья Москвы увеличился на 36%. Повышение Центробанком ключевой ставки существенным образом повлияло на спрос — многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки, рассказали аналитики.

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