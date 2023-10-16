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Военный эксперт назвал сильнейший истребитель

Полковник запаса Кошкин назвал самым эффективным истребителем Су-57
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Су-57 можно считать наиболее эффективным образцом самолета-истребителя благодаря множеству технических характеристик. Такое мнение заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин высказал в понедельник, 16 октября.

«Су-57 — это многофункциональный самолет, мы его готовили давно <...> и подошли очень серьезно к созданию многоцелевого истребителя. Сама комплексная программа создания имеет чрезвычайно важное значение. И уже сегодня мы говорим о том, что Су-57 — это достойная замена в Воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Су-57 является уникальной разработкой. Он проявил себя как в Сирии, так и в ходе специальной военной операции.

Кошкин рассказал об одной из важных технических особенностей Су-57.

«В данном случае радиолокационные станции разнесены по всей поверхности самолета, что определяется как «умная обшивка». Даже в этом направлении мы превзошли аналоги, даже в том, что касается кабины пилота, вооружением — 30-миллиметровая авиационная пушка, ее испытали еще в 2014 году», — рассказал Кошкин, добавив, что еще идет и подвеска ракет.

Эксперт отметил, что в комплексе это оценивается как истребитель пятого поколения, превосходящий все аналоги.

«Сегодня, в 2023 году, мы имеем лучший в мире образец, под него разработан беспилотник «Охотник», это тоже не так просто. Они в паре могут выполнять боевые задачи, которые в современных условиях оцениваются как передовой трек развития вооружения и техники для применения в современных конфликтах», — сказал специалист.

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Ранее, 13 октября, журнал Military Watch написал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Одним из главных преимуществ Су-57 называется возможность использовать ракету P-37М, которая эффективно применяется в зоне СВО, сообщает телеканал «360». В частности, он может поражать цели на дальности 400 км, что в два раза превышает тот же показатель аналогов из США и Китая, уточняет телеканал «Звезда».

В августе стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Тогда же сообщалось, что для Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух – воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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