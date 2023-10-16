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Эксперты оценили последствия ликвидации российского бизнеса Fujitsu

Разработчик электроники Fujitsu запустил ликвидацию бизнеса в РФ: мнение экспертов
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Фото: Global Look Press/Stefan Puchner
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Японский разработчик электроники и поставщик инфраструктурных решений Fujitsu запустил ликвидацию российского юрлица ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз». Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Известиям» 16 октября, что закрытие офиса Fujitsu, вероятно, ничего не изменит. Как он объяснил, техника и комплектующие к ней поставляются по параллельному импорту.

Возможно, некоторые корпоративные клиенты будут испытывать сложности с обслуживанием оборудования, но проблемы могут решить сторонние сервисные компании, где зачастую работают бывшие сотрудники вендора, отметил он.

В свою очередь, руководитель проекта Content-Review Сергей Половников обратил внимание на то, что компьютерная техника Fujitsu не очень сильно распространена в России, но некоторые компании продолжают ее использовать. Прекращение операций компании в РФ вряд ли окажет заметное влияние на российский компьютерный рынок, считает он.

«Скорее всего, у 99% техники Fujitsu, используемой в России, уже истек срок гарантии от производителя. Те, у кого она еще осталась, скорее всего, перейдут на обслуживание в сторонние сервисные центы», — сказал эксперт.

Предполагается, что ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано в августе 2024 года.

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Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, прекратили поставки своей продукции или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. При этом в июне прошлого года в России легализовали параллельный импорт.

26 мая 2023 года сообщалось, что, согласно исследованию сервиса «МойСклад», порядка 41% предпринимателей ввозят по параллельному импорту в страну электронику, 34% — товары для дома, 31% — одежду и обувь, 25% — товары для детей, 18% — автотовары, 17% — товары для здоровья и красоты.

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