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ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России

ФАС: производители начали снижать оптовые цены на мясо кур
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Фото: РИА Новости/Яков Андреев
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Производители начали снижать оптовые цены на мясо кур, сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) 16 октября. Ведомство также рекомендовало торговым сетям соразмерно уменьшать стоимость в магазинах.

«Ранее ФАС России направила занимающим коллективное доминирующее положение крупнейшим производителям мяса кур — ПАО «Группа Черкизово», ГАП «Ресурс» и АО «Приосколье» — запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ФАС отметили, что в результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети.

«ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками», — отметили в антимонопольном органе.

Кроме того, ведомство обратило внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и призвало не допускать необоснованного повышения цен на куриное мясо и другие продовольственные товары.

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Ранее, 14 октября, в Минсельхозе рассказали «Известиям», что на фоне роста спроса на мясо птицы предприятия РФ продолжают наращивать объемы производства. В министерстве уточнили, что по итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли.

До этого, 21 сентября, в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили о снижении отпускных цен на свинину на 2% и объяснили, что увеличение производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке.

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