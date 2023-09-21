Реклама
Прямой эфир
Мир
Руперт Мердок покидает свой пост председателя Fox Corporation
Общество
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Мир
Посольство РФ осудило решение Болгарии выслать настоятеля подворья РПЦ
Мир
В Швейцарии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды
Мир
Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН
Мир
В ЕС заявили об отсутствии решения по санкциям в отношении Азербайджана
Мир
Херш рассказал о сомнениях США в возможности прорыва ВСУ российской обороны
Мир
Венгрия намерена блокировать попытки ЕС наложить санкции на атомную отрасль РФ
Мир
Пентагон предостерег ВСУ от использования оружия США в атаках по РФ
Армия
Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Общество
В ДТП в Амурской области погибли шестеро женщин
Мир
Киев получил 10 шведских танков с обученными украинскими экипажами
Мир
В МИД РФ заявили о маловероятном улучшении отношений США и Ирана
Мир
В Баку допустили подписание мирного договора после встречи в Евлахе

В Минсельхозе сообщили о снижении отпускных цен на свинину на 2%

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на свинину на 2%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства «Известиям» 21 сентября.

«Рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины. Так, за последний месяц отпускные цены на эту продукцию снизились на 2%», — уточняется в сообщении.

Также в министерстве отметили, что животноводческая отрасль в 2023 году демонстрирует устойчивый рост показателей, в том числе в сегменте свиноводства.

«За счет ввода новых мощностей в январе — августе производство свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9%, до 3,6 млн т в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики по итогам года», — подчеркнули там.

Окорочное состояние: в магазины попало зараженное АЧС мясо
К каким последствиям может привести распространение заболевания и как это скажется на ценах

Ранее, 21 сентября, в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) рассказали «Известиям», что ситуация с вирусом африканской чумы свиней, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к росту цен на мясо.

При этом Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на мясо свинины. Там уточнили, что заявления АККОР с прогнозом роста стоимости этой продукции могут «быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей». В ФАС напомнили о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен.

До этого, 23 августа, в Министерстве сельского хозяйства отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильная, и, что наблюдается сезонный рост спроса на мясо. Кроме того, там прогнозировали снижение цен на мясо в сентябре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023