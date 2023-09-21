В Минсельхозе сообщили о снижении отпускных цен на свинину на 2%

В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на свинину на 2%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства «Известиям» 21 сентября.

«Рост производства обеспечивает стабильную ситуацию на рынке свинины. Так, за последний месяц отпускные цены на эту продукцию снизились на 2%», — уточняется в сообщении.

Также в министерстве отметили, что животноводческая отрасль в 2023 году демонстрирует устойчивый рост показателей, в том числе в сегменте свиноводства.

«За счет ввода новых мощностей в январе — августе производство свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 5,9%, до 3,6 млн т в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики по итогам года», — подчеркнули там.

Ранее, 21 сентября, в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) рассказали «Известиям», что ситуация с вирусом африканской чумы свиней, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к росту цен на мясо.

При этом Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на мясо свинины. Там уточнили, что заявления АККОР с прогнозом роста стоимости этой продукции могут «быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей». В ФАС напомнили о запрете координации действий хозяйствующих субъектов-конкурентов, которое может привести к установлению или поддержанию цен.

До этого, 23 августа, в Министерстве сельского хозяйства отметили, что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильная, и, что наблюдается сезонный рост спроса на мясо. Кроме того, там прогнозировали снижение цен на мясо в сентябре.