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Свинина из-за АЧС может подорожать в России на 10%-20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) сообщили «Известиям», что ситуация с вирусом африканской чумы свиней (АЧС), сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к новому росту цен на мясо.

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«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только в Краснодарском крае по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тыс. голов, в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

В АККОР допустили, что рост цен в ближайшее время может составить от 10% до 20%.

«В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС», — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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