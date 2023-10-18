19 октября — Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника

Каждый год 19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста — праздник всех учащихся и выпускников этих образовательных учреждений. В 2023-м он выпадает на четверг. О том, как это торжество связано с Царскосельским лицеем и какие мероприятия проходят в этот день, читайте в материале «Известий».

Всероссийский день лицеиста в 2023 году — история

Празднование Всероссийского дня лицеиста неразрывно связано с появлением первого в России учебного заведения этого типа — Царскосельского лицея. Он был основан в 1811 году по приказу императора Александра I. В разработке программы для него принимал участие известный политический деятель и законотворец того времени Михаил Сперанский.

Лицей был задуман как образовательное учреждение для детей из дворянских семей. В ходе шестилетнего обучения они осваивали русский и несколько иностранных языков, физико-математические науки, историю, географию, а также этику, логику, правоведение и экономику. В программу также входили музыка, рисование, чистописание и физические упражнения. Всё это готовило будущих выпускников к государственной службе.

Образование, полученное в лицее, приравнивалось к университетскому. Помимо этого к ученикам не применяли физических наказаний, что было новшеством для XIX века. На весь период обучения воспитанники оставались в лицее, покидать его запрещалось даже во время каникул. Родители навещали своих детей только в праздники и по воскресеньям.

Первый выпуск Царскосельского лицея вошел в историю как самый талантливый. Так, в первые шесть лет его воспитанниками были поэты Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг, декабрист Иван Пущин, военный деятель Владимир Вольховский и многие другие.

В 1843 году Царскосельский лицей был перенесен из Царского Села в Санкт-Петербург и сменил название на Александровский. Он проработал до 1917 года и был официально ликвидирован советскими властями год спустя. Помещение, которое он занимал, было передано Пролетарскому политехникуму.

Лицеи вновь появились в России только в 1990-х годах. Новые учебные заведения уже не были похожи на своих предшественников, но бережно хранили память о них. В связи с этим 19 октября, день торжественного открытия Царскосельского лицея, был признан Всероссийским днем лицеиста.

Всероссийский день лицеиста в 2023 году — мероприятия

В XIX веке первые выпускники Царскосельского лицея договорились каждый год собираться в стенах своей альма-матер на «лицейский обед».

Современные воспитанники лицеев сохранили эту традицию. В праздник они навещают своих преподавателей, проводят встречи и обмениваются новостями о жизни друг друга.

Учебные заведения отмечают День лицеиста концертами, театральными представлениями, выступлениями успешных выпускников. Иногда к торжествам присоединяются библиотеки и выставочные центры, которые готовят образовательные программы о лицейских годах Пушкина и его товарищей.

Всероссийский день лицеиста в 2023 году — интересные факты

В честь Дня лицеиста «Известия» сделали подборку интересных фактов о Царскосельском лицее и его воспитанниках.

Первые выпускники, покинувшие лицей в 1817 году, назывались «чугунниками». Это прозвище они получили за то, что директор подарил им на память кольца в виде соединенных рук, отлитые из разбитого чугунного колокола, который на протяжении шести лет созывал их на уроки.

Форму для учащихся выбирал лично император. Он хотел, чтобы воспитанники лицея выделялись на фоне гвардейцев и других государственных служащих. Поэтому за образец были взяты цвета отмененной формы Литовского татарского полка. Во время Отечественной войны 1812 года из-за недостатка финансирования мундиры лицеистов сменились на невзрачные серые, что вызвало сильное недовольство учащихся, так как они стали похожи на штатских.

Система оценок в Царскосельском лицее отличалась от современной. Высшим баллом считалась единица, а низшим — четверка. Тем, кто не проявлял никакого интереса к предмету и совсем не усваивал материал, ставили ноль.

У каждого лицеиста была отдельная комната с железной кроватью, комодом, зеркалом, стулом, столом и тазом для умывания. Пушкин на всю жизнь запомнил номер той, в которой он жил, — № 14. Впоследствии он иногда использовал это число в качестве псевдонима.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня учителя, а также поделились интересными фактами об этой профессии.