Сообщение о бомбе поступило в лицей во Франции, где был убит учитель 13 октября

Ученики и преподаватели лицея Гамбетта в коммуне Аррас (Па-де-Кале), в котором ранее был убит учитель, эвакуированы после сообщения о бомбе. Об этом 16 октября сообщил французский телеканал BFMTV.

Согласно данным СМИ, эвакуация была проведена сразу после начала занятий из-за анонимного сообщения о заложенной на территории лицея бомбе.

В настоящее время учебное заведение оцеплено, на место вызваны саперы.

13 октября неизвестный, вооруженный ножом, напал на лицей Гамбетта. Он убил учителя и ранил несколько человек.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, который ранее учился в этой школе. В соцсетях также появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом. На кадрах видно, что драка переместилась ближе к входу в школу, где неизвестный продолжил нападать на второго участника.

В тот же день во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. Решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

В конце дня спецслужбы Франции задержали восемь человек в связи с убийством учителя. В числе задержанных были старший брат напавшего на школу и две его сестры.