Отец сбежавшего из «Шахтера» футболиста Роспутько рассказал о его судьбе

Футболист украинского клуба «Шахтер» Александр Роспутько находится в России, рассказал 16 октября отец спортсмена Юрий.

По словам мужчины, причины, по которым его сын покинул клуб, он назвать не может.

«Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке», — объяснил он в беседе с ИА Regnum.

Также мужчина опроверг информацию о появлении Роспутько в ближайшее время в составе какой-либо футбольной команды в России. Спортсмен очень устал от последних тяжелых месяцев в «Шахтере» и планирования побега, добавил он.

По данным источника издания, футболист приехал в Россию через Турцию.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что полузащитник украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Роспутько мог сбежать в Россию из-за своих политических взглядов либо в связи с разногласиями по новому контракту. Футболист пропал после матча с «Антверпеном» перед посадкой команды на самолет.

Молодой человек прошел регистрацию на рейс до Варшавы, сдал багаж, но на самолет не сел. С ним было невозможно связаться.

Александр Роспутько родился в Горловке в 2004 году, становился чемпионом Украины в разных возрастных категориях.