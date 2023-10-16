Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей

МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе

МИД России: западные спутники могут стать законной целью для России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, которыми пользуются США и их союзники в конфликте Украине, могут являться законной целью для ответного удара. Об этом 16 октября заявил журналистам директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

«Квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал дипломат.

Ермаков обратил внимание, что в результате действий Запада устойчивость мирной деятельности в космосе подвергается неоправданным рискам.

Также под риск попадают многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей.

«США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», — приводит слова дипломата «Газета.Ru».

Провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, подчеркнул Ермаков. Документ предусматривает исключительно мирное использование космического пространства, напомнил он.

В сентябре сообщалось, что Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink компании Space X, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. По данным газеты Pais, другие варианты для военных коммуникаций существуют, но в данный момент киевский режим не может отказаться от услуг Starlink, так как это приведет к краху украинской армии.

Орбитальная пикировка: какие малые боевые средства угрожают России из космоса
Как может выглядеть новый виток военного противостояния над Землей

При этом сама Украина надеется, что правительство США даст гарантии, что SpaceX «не оставит их в беде».

В ноябре прошлого года Ермаков также предупредил, что спутники, которые страны Запада используют для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут стать законной целью для России. Среди привлекаемых для поддержки ВСУ спутников дипломат выделил группировку низкоорбитальных аппаратов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023