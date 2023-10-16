МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе

Квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, которыми пользуются США и их союзники в конфликте Украине, могут являться законной целью для ответного удара. Об этом 16 октября заявил журналистам директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

«Квазигражданская инфраструктура вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал дипломат.

Ермаков обратил внимание, что в результате действий Запада устойчивость мирной деятельности в космосе подвергается неоправданным рискам.

Также под риск попадают многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей.

«США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах», — приводит слова дипломата «Газета.Ru».

Провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, подчеркнул Ермаков. Документ предусматривает исключительно мирное использование космического пространства, напомнил он.

В сентябре сообщалось, что Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink компании Space X, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. По данным газеты Pais, другие варианты для военных коммуникаций существуют, но в данный момент киевский режим не может отказаться от услуг Starlink, так как это приведет к краху украинской армии.

При этом сама Украина надеется, что правительство США даст гарантии, что SpaceX «не оставит их в беде».

В ноябре прошлого года Ермаков также предупредил, что спутники, которые страны Запада используют для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут стать законной целью для России. Среди привлекаемых для поддержки ВСУ спутников дипломат выделил группировку низкоорбитальных аппаратов.