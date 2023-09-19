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El Pais сообщила о поиске Киевом альтернативы спутниковой сети Starlink

El Pais: Киев ищет альтернативу Starlink, но отказаться от сети Маска пока не может
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Peter Martinez
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Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink компании Space X, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Об этом 19 сентября сообщает El Pais.

По данным газеты, другие варианты для военных коммуникаций существуют, но в данный момент киевский режим не может отказаться от услуг Starlink. Отмечается, что такое решение грозит крахом Вооруженным силам Украины (ВСУ).

При этом сама Украина надеется, что правительство США даст гарантии, что SpaceX «не оставит их в беде».

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Ранее, 13 сентября, Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, которая применяется Украиной. Его биограф Уолтер Айзексон в интервью газете The Washington Post заявил, что это произошло после того, как стало известно, что он отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, тем самым сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли.

До этого, 7 сентября, телеканал CNN сообщил, что глава SpaceX тайно приказал отключить спутниковую связь недалеко от побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на Военно-морской флот РФ. Однако уже на следующий день Маск заявил, что не отключал Украине Starlink в прошлом году, потому что там сеть и не работала.

Действия Маска были расценены Западом как «предательство», а сам он подвергся жесткой критике в Соединенных Штатах со стороны журналистов, политиков и экспертов.

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