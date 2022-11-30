МИД РФ предупредил о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ

Спутники, которые страны Запада используют для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут стать законной целью для России. Об этом 30 ноября заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

По словам Ермакова, применение гражданских спутников является провокационным в контексте Договора о космосе, который предполагает исключительно мирное использование аппаратов. Среди привлекаемых для поддержки ВСУ спутников дипломат выделяет группировку низкоорбитальных аппаратов.

«С ее помощью выполняются конкретные сугубо боевые задачи по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов», — объяснил Ермаков.

Как указал дипломат, Пентагон использует гражданские спутники для обкатки концепции системы управления войсками в любой точке мира, несмотря на то, что большинство государств не обладают ресурсами для эффективного противодействия.

«Мы выступаем за предотвращение применения гражданских коммерческих спутников для выполнения боевых задач», — заявил Ермаков.

Он добавил, что российская сторона призывает все государства, осознающие необходимость использовать космические технологии должным образом, приложить совместные усилия для дальнейшего освоения космоса в мирных условиях.

Ранее, в октябре, сообщалось, что официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI не стала прямо отвечать на вопрос о том, применяются ли поставляемые Парижем Киеву гражданские спутники для сбора разведданных.

Французское издание Figaro тогда же публиковало информацию о направлении около 50 специалистов главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции на территорию Украины с момента начала спецоперации по защите Донбасса. Они координируют использование французских спутников для получения разведданных и обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться французским вооружением.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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