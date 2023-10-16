Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержан замруководителя одного из отделов СК
Армия
МО РФ сообщило о двух сбитых истребителях МиГ-29 и одном штурмовике Су-25 ВСУ
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о гололедице со среды
Мир
Путин и Асад обсудили пути урегулирования палестино-израильского конфликта
Происшествия
В Курганской области задержали жителя за сотрудничество с украинской организацией
Экономика
ЦБ не планирует выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Общество
Названа предварительная причина ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Мир
СМИ назвали возможные даты визита Байдена в Израиль
Экономика
Новак сообщил о росте торгового оборота РФ и Венесуэлы на 70%
Экономика
ФАС сообщила о снижении оптовых цен на мясо кур в России
Экономика
ЦБ представил новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
МИД РФ допустил ответные удары по квазигражданским объектам в космосе
Общество
В Казани задержали находившегося в международном розыске иностранца
Новости компаний
Сумма выигрышей участников «Русского лото» превысила 56 млрд рублей

События недели в фотографиях: эскалация в секторе Газа, авария в Печатниках, наводнение в Индии

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Количество жертв палестино-израильского кризиса превысило 4 тыс. Более 14 тыс. ранено. Что еще значимого случилось за последнее время — в фотогалерее «Известий».
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Nic Bothma
Волна демонстраций в поддержку палестинцев прокатилась по всему миру. Марш солидарности в Кейптауне, столице ЮАР
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
На севере Индии в штате Сикким из-за внезапного наводнения погибло более 90 человек, около 76 пропали без вести. Серьезно повреждена местная инфраструктура
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Joe Skipper
НАСА успешно запустило автоматическую станцию к астероиду Психея. Это первая миссия по исследованию космического тела из металла
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Josue Decavele
Митинги с требованием отставки генерального прокурора Гондураса продолжаются больше недели
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Музей Победы в Москве принял Большой осенний кадетский бал в честь 80-летия суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
Общенациональные протесты в Перу против президента Дины Болуарте
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
На станции московского метрополитена «Печатники» столкнулись два поезда, пострадали пять человек
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Christian Ruano
На Мексику обрушился ураган «Лидия». Серьезно пострадал город Пуэрто-Вальярта, сообщается о двух погибших
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Santiago Arcos
35-летний Даниэль Нобоа стал самым молодым президентом в истории Эквадора
На весь экран
Фото: Getty Images/Sean Gallup
На парламентских выборах в Польше правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость», по предварительным данным, набрала большинство
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023