События недели в фотографиях: эскалация в секторе Газа, авария в Печатниках, наводнение в Индии

События недели в фотографиях: эскалация в секторе Газа, авария в Печатниках, наводнение в Индии 2023-10-16 11:56:19 2023-10-16 11:56:19 2023-10-16 11:56:19 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни

16 октября 2023, 13:12 0