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Названы регионы с самыми большими скидками на сезонные овощи и фрукты

Исследование: самые большие скидки на картошку зафиксированы в Ростовской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис «Едадил» выяснил, в каких регионах России самые большие скидки на сезонные фрукты и овощи. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 16 октября.

Осенними сезонными продуктами считаются баклажаны, кабачки, тыква, морковь, фасоль, а также чеснок, кукуруза и картофель.

Самые большие скидки на баклажаны зафиксированы в Воронежской области (61%), на кабачки — в Республике Марий Эл (51%). Купить выгодно тыкву могут жители в Костромской области: скидки там могут доходить до 45%.

«В среднем по стране цены в сентябре на баклажаны составили 75 рублей, на кабачки — 73 рубля, на тыкву — 82 рубля. Дороже всего баклажаны обойдутся жителям Калининградской и Нижегородской областей, кабачки — покупателям из Приморского и Красноярского края, тыква — жителям Югры и Свердловской области», — отмечают аналитики.

Морковь, по их данным, выгоднее всего приобретать в Ростовской области — тут скидки могут доходить до 51%. В среднем по стране цены в сентябре на морковь составили 36 рублей. Дороже всего покупка этого корнеплода обойдется жителям Амурской области и Республики Бурятия.

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На покупке чеснока и кукурузы больше всех сэкономят в Нижегородской области — скидки доходят до 50%. Выгоднее всего покупать картофель в Ростовской области — скидочные акции могут достигать 51%.

«В среднем по стране цены в сентябре на чеснок составили 237 рублей, на кукурузу — 128 рублей, на картофель — 29 рублей. Дороже всего покупка чеснока обойдется жителям Астраханской области и Ставропольского края, кукурузы — республик Башкортостан и Татарстан, картофеля — покупателям из Сахалинской области и Приморского края», — уточнили аналитики.

Говоря о фруктах, они отметили, что самые большие скидки на сезонные яблоки можно найти в Амурской области (94%), на груши — в Ростовской и Нижегородской областях (51%).

В среднем по стране цены в сентябре на сезонные яблоки составили 102 рубля, на груши — 196 рублей. Дороже всего такие фрукты обойдутся жителям Амурской области, Приморского края, Карелии и Вологодской области.

Согласно представленным данным, в среднем по стране цены в сентябре на инжир составили 552 рубля, на сливы — 101 рубль, на виноград — 162 рубля.

«Максимальные скидки на инжир зафиксированы в Омской области (54%). На сливы и виноград — в Амурской области (свыше 90%). Дороже всего покупка инжира обойдется жителям Самарской и Новосибирской области, слив — покупателям из Приморского края и Иркутской области, винограда — жителям Хабаровского и Приморского краев», — подытожили представители сервиса.

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23 августа в Минсельхозе рассказали «Известиям», что в России за месяц снизились цены на ряд овощей и фруктов. Согласно данным министерства, на 4,4% подешевела морковь, репчатый лук — на 23,1%, огурцы — на 6,8%, яблоки — на 5,4%. Ожидается, что в августе-сентябре цены на овощи и фрукты продолжат снижение.

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