МВД объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина

МВД России объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом). Информация об этом в понедельник, 16 октября, появилась в ведомственной базе разыскиваемых лиц.

Исходя из этих данных, мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК) РФ.

Фейгин в настоящее время проживает за границей.

28 апреля генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России польской неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych), участником которой является Фейгин. Сообщалось, что он и другие члены НПО отрицают территориальную целостность Российской Федерации, а «целью организации является насильственный захват власти в России».

В 2018 году Фейгин был лишен статуса адвоката за неподобающие высказывания в адрес журналиста и блогера Анатолия Шария.