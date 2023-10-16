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«Черные гусары» разбили батальон ВСУ на сватовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская миротворческая бригада Сухопутных войск «Черные гусары» справилась с многократно превосходящими силами противника на сватовском направлении. Корреспондент «Известий» Александр Устинов пообщался с командиром взвода, которого представили к званию Героя России после этого боя.

Сводный отряд «Черные гусары» из 42 бойцов выполнял задание в районе лесопосадки, представляющем собой почти отвесную стену и прозванным российскими военными Луной. Этот район располагается за рекой Жеребец.

Занимая позиции протяженностью около полукилометра, за неделю боев отразил все атаки многократно превышающих сил противника и уничтожил до батальона украинских националистов.

«Выдвинулись туда, нас обнаружила «птичка» противника. Начали обкладывать минометом. Я дал команду ускориться под минометным обстрелом. Проскочили без потерь. Начали подходить уже в «Луну». Очень там тяжело было продвигаться. По пути я уже понял что, если будут раненые, мы их можем не донести. <...> Только зашли, не успели окопаться, услышал движение противника и крикнул: «К бою», — рассказал командир взвода с позывным Голливуд.

Решительные действия российских военных буквально привели украинских боевиков в ступор. Противник всеми силами безуспешно пытался столкнуть «Черных гусар» назад.

В взводе Голливуда 13 бойцов. Еще в сводной группе 18 бойцов приданного подразделения и 10 добровольцев БАРС.

При этом до данного боя из александрийцев только Голливуд и снайпер с позывным Булат принимали участие в боях в ходе спецоперации с самого ее начала. Остальные бойцы не участвовали до этого в ближних стрелковых боях, а некоторые и вовсе были новобранцами.

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Ранее, 15 октября, командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Дмитрий Лисюк заявил, что Россия подготовила мощную оборону и превосходит ВСУ технически. Как отметил Лисюк, российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием.

19 сентября российский военнослужащий рассказал, что украинские боевики добровольно сдаются в плен на сватовском участке фронта в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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