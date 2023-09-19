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Военный РФ рассказал о сдающихся в плен боевиках ВСУ на сватовском направлении

«РИА Новости»: военные ВСУ начали сдаваться в плен на сватовском участке фронта
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Фото: Соцсети
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Украинские военные добровольно сдаются в плен на сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом российский военнослужащий рассказал во вторник, 19 сентября.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления», — рассказал солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) в беседе с «РИА Новости».

На имеющемся видео запечатлены трое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выходят из зарослей с поднятыми руками, снимают с себя бронежилеты (у кого есть) и ложатся на землю.

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Ранее, 14 сентября, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа украинских военных добровольно сдалась в плен на Времевском выступе в Запорожской области.

Перед этим, 12 сентября, раненый украинский военный Евгений Зиновик рассказал, что был рад попасть в плен к российским военнослужащим. По словам мужчины, его мобилизовали, несмотря на то что он не служил в украинской армии. После короткого обучения в Великобритании его сразу направили в точку, где, по словам начальства, не должно было быть сильного сопротивления. Однако украинских новобранцев встретил минометный огонь российской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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