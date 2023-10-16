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Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Вильфанд: бархатный сезон на черноморских курортах России завершится во вторник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На черноморских курортах России со вторника ожидается понижение температуры воды и воздуха. Об этом 16 октября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник еще комфортно — тепло, много солнца и купаться можно. В Сочи, например, температура воздуха 21–22 градуса, температура воды — около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха — выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится. Так что комфортный бархатный сезон завершится», — сказал он.

Синоптик отметил, что моржи (привыкшие к холодной воде люди) смогут наслаждаться купальным сезоном еще в течение недели, отметив, что к воскресенью температурный фон увеличится до +23…+25 градусов.

«Это не запрет на купание. Для многих взрослых людей и такая температура комфортна», — отметил метеоролог.

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Накануне руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столице со следующей недели ожидается похолодание с мокрым снегом. По его словам, к пятнице, 20 октября, осадки стоит ожидать в виде дождя, после этого наступит время холодного скандинавского антициклона, который уже к выходным вызовет мокрый снег.

Кроме того, 15 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Курганской, Свердловской областях, а также в Якутии и ряде других субъектов температурный фон прогнозируется на 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни. Температура составит 14–18 градусов.

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