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Синоптики спрогнозировали аномальное тепло в 26 регионах России

Синоптик Вильфанд: аномальное тепло придет в 26 регионов России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В регионах Приволжского федерального округа, в Курганской, Свердловской областях, а также в Якутии и ряде других субъектов температурный фон прогнозируется на 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни. Об этом 15 октября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бабье лето будет в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе — повсеместно (в округ входит 14 субъектов. — Ред.) температура ожидается выше нормы на 6–8 градусов. Это значит, что днем прогнозируется 14–18 градусов в ближайшие два дня. На Урале тоже будет супертепло. В Ханты-Мансийском округе с понедельника по среду ожидается 11–13 градусов, в Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской и Свердловской областей — 13–17 градусов. Аномалии составят плюс 7–8 градусов», — сказал он.

По данным синоптика, температура на 7–8 градусов выше нормы прогнозируется во вторник и среду в Новосибирской, Омской, Томской областях, температурный фон составит +13...+16 градусов. На Таймыре с 15 по 18 октября включительно ожидается плюс 1–2 градуса, что также является повышенной нормой на 7–8 градусов.

В ближайшие дни аномальное тепло также распространится и на Якутию, где воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. В Бурятии и на юге Забайкалья такая же ситуация — ожидается до +11...+16 градусов, рассказал Вильфанд.

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Накануне, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал похолодание в Москве с 16 октября. Со следующей недели в столице и Подмосковье температурный фон не поднимется выше +9 градусов, при этом по ночам стоит ожидать заморозков, отметил Вильфанд. По его словам, с понедельника начнется перемещение воздушных масс с запада, а уже во вторник столица окажется в тыловой части циклона.

Ранее в этот день заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Сергей Богачев заявил, что сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. По его словам, с начала октября на Солнце очень спокойная ситуация, которая по прогнозу продлится еще не менее 1–2 недель, возможно, до конца месяца.

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