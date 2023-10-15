Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе

В Москве со следующей недели ожидается похолодание с мокрым снегом. Об этом 15 октября в беседе с RT сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Циклон поднимается с юга. Он идет южнее Воронежа и выходит на Нижний Новгород, Арзамас и дальше на Киров. Там могут быть осадки в виде мокрого снега», — рассказал он.

Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье к пятнице, 20 октября, осадки стоит ожидать в виде дождя, после этого наступит время холодного скандинавского антициклона, который уже к выходным вызовет мокрый снег.

В субботу и воскресенье — 21 и 22 октября — дневная температура будет колебаться между 0 и +3 градусами, а ночью опустится до –3 градусов.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Курганской, Свердловской областях, а также в Якутии и ряде других субъектов температурный фон прогнозируется на 6–8 градусов выше нормы в ближайшие дни. Температура составит 14–18 градусов.