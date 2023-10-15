Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского

Лидер польской оппозиционной «Гражданской коалиции» Дональд Туск 15 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет.

«Никогда в жизни я не был так доволен этим предполагаемым вторым местом. Победила Польша, победила демократия. Мы отстранили их от власти. <…> Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти PiS. <…> Мы завоевали демократию и свободу», — приводит его слова газета Rzeczpospolita.

Ранее в этот день глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 17:00 (18:00 мск) составила 57,54%. Самая высокая явка по избирательным округам на 17:00 зафиксирована в Варшаве, там проголосовали 63,21% избирателей, а самая низкая в Ополе — 52,26%. Избирательные участки в Польше закроются в 21:00 (22:00 мск).

Согласно результатам экзитпола, три оппозиционных объединения получили достаточное количество голосов для формирования коалиции и борьбы за право сформировать правительство страны. Оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера и бывшего главы Евросовета Дональда Туска получила 31,6% голосов (163 мандата), центристское объединение «Третий путь» — 13% (30 мандатов), «Левые» — 8,6% (12 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в парламенте из 460 существующих.

В Польше одновременно с выборами в сейм и сенат — нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — проходит общенародный референдум, на котором гражданам предстоит ответить на четыре вопроса: поддерживают ли они продажу госактивов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также принятие иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

14 октября портал 19FortyFive написал, что парламентские выборы в Польше могут оказать существенное влияние на ход украинского конфликта, и Киеву не будет поступать поддержка из этой страны.