Оттуда уши растут: с какими результатами «Дисней» пришел к вековому юбилею

В этом году 16 октября исполняется 100 лет студии «Дисней». Бывшие сотрудники российского офиса компании сообщают, что он закрылся год назад, но фильмы «Диснея» остались в эфире российских каналов и пользуются огромной популярностью в неофициальном прокате и на торрентах. Поглотив конкурентов, «Дисней» разросся да гигантских размеров , но вместе с этим пришли и проблемы. «Известия» представили, с чем Walt Disney Company пришла к своему вековому юбилею.

Ушел из России, но остался и работает

Компания The Walt Disney Company CIS, LLC заявила о приостановке своей работы в России 10 марта 2022 года, хотя фактически продолжала работать до декабря. Как рассказали «Известиям» сотрудники компании, в конце года российский «Дисней» с ними полностью рассчитался, и никаких взаимных претензий не было. Но даже за 2022 год кинотеатральные релизы «Диснея» заняли верхние позиции российской кассы. На первом месте по сборам — третья часть «Последнего богатыря», которая вышла еще в конце 2021 года. На шестом — «Смерть на Ниле», фильм вышел 10 февраля и стал последним релизом компании в России. Собрал почти 700 млн рублей.

По итогам 2021 года фильм «Душа» стал самой кассовой анимацией в России. В допандемийные годы в России «Дисней» и «Сони» работали вместе, но в 2019-м первые два места в российской кассе — «Король Лев» и «Мстители: Финал», в 2017-м первые три места — свежие «Пираты Карибского моря», «Последний богатырь» и «Стражи Галактики 2». В 2016-м «Зверополис» возглавил российский бокс-офис. «Дисней» практически всегда был в лидерах — и остался, несмотря на то, что официально ушел из России.

Уже в 2022 году кинотеатры наладили ввоз диснеевских новинок с русским дубляжом из стран СНГ. В России показали «Базза Лайтера», продолжения «Доктор Стрэнджа», «Черной пантеры» и «Тора». Все они шли при полных залах, обеспечивая кинотеатрам высокую посещаемость . Ни один эксперт не давал точной оценки кассы этих релизов, но все сходились на том, что каждый фильм собирал сотни миллионов рублей. В кинотеатрах на местах «Известиям» сообщали, что на диснеевские релизы — всегда «солдаут» (всё продано).

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2023 году российские кинотеатры показали мультфильм «Элементарно», блокбастеры «Русалочка» и «Индиана Джонс», а также новых «Стражей Галактики» и «Человека-муравья». То есть работают сразу три бренда — собственно «Дисней» плюс «Марвел» плюс «Пиксар». До конца года в России должны выйти еще «Марвелы» и мультфильм «Заветное желание». Собеседники «Известий» в кинотеатрах говорят, что очень рассчитывают на эти релизы, потому что до Нового года крупных отечественных новинок не будет, прокатчики берегут ресурсы для самого выгодного времени — каникул.

— Зато расчистились возможности для демонстрации нашего контента, считает генеральный директор «Параноид Анимейшн Студио» Алёна Сычёва. — Зрители вдруг обратили внимание на наши сказки, и что они не хуже и вполне достойны зрительского внимания. Здесь мы проходим тот же опыт, который у нас был больше 100 лет назад во время Первой мировой войны. Мы оказались отрезаны от зарубежного рынка, а привычка ходить в кино уже появилась.

По мнению Алёны Сычёвой, это способствовало динамичному развитию отечественной индустрии во времена дореволюционного кино. То есть нет худа без добра. Санкции и ограничения неким образом действуют позитивно на развитие национальной кинематографии.

Лицензия на диснеевские фильмы кончилась у российских онлайн-кинотеатров, но многие картины доступны на телеканалах, в том числе на РЕН, где и сейчас в прайм-тайм можно увидеть, например, марвеловские блокбастеры, которые вышли несколько лет назад. «Индиана Джонс 5» уже полтора месяца держится в топе раздач «Рутрекера». Сериалы канала Disney+ тоже всегда в топе, например, только что закончившийся «Асока» из вселенной «Звездных войн» был скачан только с «Рутрекера» более 100 тыс. раз, хотя понятно, что никакой рекламы в России у него не было, а в сюжете фигурируют малоизвестные публике персонажи. Только что начал выходить второй сезон «Локи», и каждая раздача собирает по нескольку тысяч скачиваний в день. Точное же число раздач в интернете посчитать невозможно, а большая часть зрителей смотрит этот контент вовсе не на торрентах, а в пиратских онлайн-кинотеатрах, где ничего скачивать не надо, но и статистики по просмотрам нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— С уходом студии с российского рынка мы потеряли интересные и свежие работы, но это касается не только «Диснея», а всех кинокомпаний, которые отказываются сегодня продавать нам кино, — сказал художник-аниматор, режиссер Константин Бронзит. — Конечно, где-то в интернете мы этот контент добудем, но вы же понимаете, какая это методика добывания и качество продукта. Потеряли одно из зрелищ, которое радовало наших детей.

По мнению Бронзита, «Дисней» был и остается флагманом. Дисней первым сформулировал законы пластики движения. У него выработан классический стиль рисованной мультипликации. Этим наследием пользуется весь мир.

А продюсер, глава студии визуальных эффектов CG-Factory Александр Горохов уверен, что технологически «Дисней» бесконечно сильнее российской мультипликации.

— Их финансовые возможности гораздо мощнее наших, поэтому они могут позволить себе делать продукты лучше, тратя больше денег. С опытом растет квалификация, меняются методики. Но в первую очередь «Дисней» выигрывает в сценарной основе, — пояснил эксперт. — Да, у них отработанная схема, шаблонная, можно предугадывать какие-то ходы. Но зная все ингредиенты, попробуй приготовить такое же блюдо. У них нет волшебной кнопки. Зачем с ними соревноваться, надо у них учиться.

Фото: соцсети

Но и на старуху бывает проруха. Как считает Горохов, определенная политика и поведение на рынке, следование тенденциям обернулись для «Диснея» убытками.

В гостях хорошо, а дома хуже

Есть ощущение, что в России у «Диснея» дела идут лучше, чем на родине, в США. У нас он живет на чистой любви зрителей, которые хотят смотреть фэнтези и мультфильмы в кинотеатрах и дома, готовы ехать иногда для этого в другой город, где есть сеансы, хранят коллекционные диски с диснеевскими фильмами. В США компанию подкашивают скандалы вокруг перестановок в руководстве (как из-за харассмента, так и по причине коммерческих провалов), большие анимационные релизы компании собирают плохо, потому что «Дисней» и «Пиксар» стараются делать актуальные сюжеты с репрезентацией и конфликтами, которые детской аудитории даже не всегда ясны. А «Дисней» — это для большинства зрителей всё же семейный продукт. Не каждому понравилось, что в «Я краснею» говорят о месячных и других интимных женских проблемах, в итоге фильм собрал $20 млн, хотя только на производство, не считая рекламы, было затрачено почти $200 млн. Правда, фильм выпустили только в тех странах, где был недоступен канал Disney+, а на самом канале он установил рекордные рейтинги, но не просто так «Дисней» не стал ждать полного восстановления кинопроката.

За последние месяцы главные убытки «Диснея» были связаны с прокатом «Индианы Джонса» ($400 млн в мире при бюджете в $200 млн — это провал) и «Особняка с привидениями», который вовсе заработал лишь $115 млн при расходах в $150 млн. Вяло прошел «Человек-муравей», зато отличные результаты показали «Стражи Галактики 3» и «Элементарно».

Замедлился рост канала Disney+ — по итогам II квартала у него менее 160 млн подписчиков в мире. А ведь год назад компания прогнозировала к 2024 году 230–260 млн подписчиков , и разница не может устраивать акционеров. Получается, что за год прибавка составила всего около 20 млн — так себе результат.

Кадр из фильма «Стражи Галактики 3» Фото: Marvel

Аналитики рынка говорят, что блокбастер «Марвелы» может ждать оглушительный провал в прокате, а ведь фильм стоит почти $300 млн. Теперь все очень ждут «Заветное желание», компания еще две недели назад заявила, что трейлер мультфильма посмотрели 66,5 млн человек, и рынок уже прикидывает, получится ли у мультика побить рекорд «Холодного сердца 2», последнего суперуспешного анимационного релиза студии на данный момент. В 2019 году тот мультфильм собрал почти $1,5 млрд, став третьим по кассе за год («проиграл» диснеевским же «Мстителям» и «Королю льву»).

В 2023-м топ-10 мировой кассы включает, по данным the-numbers.com, всего два релиза «Диснея»: «Стражи Галактики 3» (четвертое место) и «Русалочку» (девятое место). Ни один из них не собрал миллиард долларов. Ставка на «Барби», «Братьев супер Марио» и «Оппенгеймера» оказалась куда более выигрышной, а «Дисней» с его расчетом на продолжения франшиз и актуальную анимацию оказывается в не самом выгодном положении. Часть релизов пришлось сдвинуть из-за забастовок сценаристов и актеров. Непонятно, получится ли реанимировать в кино «Звездные войны». Несущие золотые яйца марвеловские блокбастеры по комиксам работают неровно и уже стали приедаться.

100-летие студия отмечает, пожалуй, с ощущением, что надо многое менять, чтобы не уйти на пенсию по возрасту. Но все страхи могут оказаться беспочвенными, ведь «Дисней» по-прежнему главный поставщик киносказок на мировые экраны, даже если иногда эти сказки кому-то не нравятся.

Аппетит приходит вовремя

Когда говорят «Дисней», имеют ввиду не нескольких людей, рисующих мультики, а транснациональную медиакорпорацию с многомиллиардными оборотами. За 100 лет из маленькой анимационной студии проект братьев Роя и Уолтера Диснеев превратился в одного из ведущих игроков американского кинорынка.

Офис компании «Дисней» в Калифорнии, США Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

В 1980-х «Дисней» начал политику слияний и поглощений. Успешные конкуренты тут же попадали в поле зрения студии. Таковыми, например, было «Маппет-шоу». Говорящих кукол Диснею удалось получить в 2004 году, выложив за них $75 млн. С 1991 года Дисней начал сотрудничество со студией Pixar Animation, выпустив совместный мультфильм «История игрушек». А в 2006 за $7,4 млрд конкурент отошел Walt Disney Company. В 2009-м за $4 млрд им досталась империя Marvel — вместе с Человеком-пауком, Людьми Икс, Халком, Железным Человеком, Капитаном Америка и прочими культовыми персонажами. В 2012-м сдался создатель «Звездных войн» — Джордж Лукас продал Диснею свою студию Lucasfilm за $4,05 млрд.

Но на этом «Дисней» не остановился. В 2017 году он пополнил счета семейства Мёрдак. Медиамагнаты продали большую часть активов XXI Century Fox. Эта сделка стала самой крупной в истории Disney. Ее стоимость составил а $52 млрд. Теперь студия владеет правами на «Аватар», «Людей Икс», «Мстителей», «Ледниковый период», «Один дома», «Секретные материалы», «Чужие» и другие кинохиты. С такими активами Walt Disney Company стала фактическим монополистом на рынке и начала диктовать свои условия игрокам поменьше и независимым студиям, а также прокатным компаниям.

Но при этом «Дисней» по сей день остается художественным флагманом. Ее создатель Уолт Дисней — обладатель 26 статуэток «Оскар». Это абсолютный индивидуальный рекорд. Но и студия, им основанная, безусловный лидер. За всю историю вручения «Оскар» компания Уолта Диснея получила более 100 премий в разных номинациях . Достижения Диснея признаются профессионалами за высшую планку.

— На них все равняются, они задали тон и стиль анимации, — рассказала «Известиям» режиссер-мультипликатор Анна Борисова. — Когда люди приходят в анимацию, изучают основы Диснея. Все правила и действия, которые в анимации мы используем, были придуманы им . Например, тайминг движений, ускорение, замедление, силуэты персонажей. «Дисней» — это по-прежнему впереди планеты и ориентир для многих.

Офис компании Disney в Москве Фото: Arch Daily/Viktor Chernyshov

А режиссер Константин Бронзит уверен, что именно Дисней превратил анимацию в индустрию. Он впервые создал персонажей, которые были наравне и даже соперничали с актерами. Микки Мауса так и не смог обогнать ни один рисованный персонаж.

Официально офис Disney в России открылся в 2006 году. А в 2009-м «Уолт Дисней Компани» представила первый фильм собственного производства с нашими актерами. Это была «Книга мастеров». В главных ролях снялись Леонид Куравлев, Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Михаил Ефремов. Фильм-сказка был снят с применением высоких технологий и со спецэффектами. Но налаживание связей с американской студией началось куда раньше.

Еще в 1930-м году. Режиссер Сергей Эйзенштейн с коллегой Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ отправились в Америку, где познакомились с Уолтом Диснеем. Им был интересен звук в кино. А в 1945 Дисней подарил советским зрителям мультфильм «Бемби» . Позже в прокате в СССР появилось трофейное «Белоснежка и семь гномов». Потом были фестивали, взаимный интерес.