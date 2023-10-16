Оттуда уши растут: с какими результатами «Дисней» пришел к вековому юбилею
В этом году 16 октября исполняется 100 лет студии «Дисней». Бывшие сотрудники российского офиса компании сообщают, что он закрылся год назад, но фильмы «Диснея» остались в эфире российских каналов и пользуются огромной популярностью в неофициальном прокате и на торрентах. Поглотив конкурентов, «Дисней» разросся да гигантских размеров, но вместе с этим пришли и проблемы. «Известия» представили, с чем Walt Disney Company пришла к своему вековому юбилею.
Ушел из России, но остался и работает
Компания The Walt Disney Company CIS, LLC заявила о приостановке своей работы в России 10 марта 2022 года, хотя фактически продолжала работать до декабря. Как рассказали «Известиям» сотрудники компании, в конце года российский «Дисней» с ними полностью рассчитался, и никаких взаимных претензий не было. Но даже за 2022 год кинотеатральные релизы «Диснея» заняли верхние позиции российской кассы. На первом месте по сборам — третья часть «Последнего богатыря», которая вышла еще в конце 2021 года. На шестом — «Смерть на Ниле», фильм вышел 10 февраля и стал последним релизом компании в России. Собрал почти 700 млн рублей.
По итогам 2021 года фильм «Душа» стал самой кассовой анимацией в России. В допандемийные годы в России «Дисней» и «Сони» работали вместе, но в 2019-м первые два места в российской кассе — «Король Лев» и «Мстители: Финал», в 2017-м первые три места — свежие «Пираты Карибского моря», «Последний богатырь» и «Стражи Галактики 2». В 2016-м «Зверополис» возглавил российский бокс-офис. «Дисней» практически всегда был в лидерах — и остался, несмотря на то, что официально ушел из России.
Уже в 2022 году кинотеатры наладили ввоз диснеевских новинок с русским дубляжом из стран СНГ. В России показали «Базза Лайтера», продолжения «Доктор Стрэнджа», «Черной пантеры» и «Тора». Все они шли при полных залах, обеспечивая кинотеатрам высокую посещаемость. Ни один эксперт не давал точной оценки кассы этих релизов, но все сходились на том, что каждый фильм собирал сотни миллионов рублей. В кинотеатрах на местах «Известиям» сообщали, что на диснеевские релизы — всегда «солдаут» (всё продано).
В 2023 году российские кинотеатры показали мультфильм «Элементарно», блокбастеры «Русалочка» и «Индиана Джонс», а также новых «Стражей Галактики» и «Человека-муравья». То есть работают сразу три бренда — собственно «Дисней» плюс «Марвел» плюс «Пиксар». До конца года в России должны выйти еще «Марвелы» и мультфильм «Заветное желание». Собеседники «Известий» в кинотеатрах говорят, что очень рассчитывают на эти релизы, потому что до Нового года крупных отечественных новинок не будет, прокатчики берегут ресурсы для самого выгодного времени — каникул.
— Зато расчистились возможности для демонстрации нашего контента, считает генеральный директор «Параноид Анимейшн Студио» Алёна Сычёва. — Зрители вдруг обратили внимание на наши сказки, и что они не хуже и вполне достойны зрительского внимания. Здесь мы проходим тот же опыт, который у нас был больше 100 лет назад во время Первой мировой войны. Мы оказались отрезаны от зарубежного рынка, а привычка ходить в кино уже появилась.
По мнению Алёны Сычёвой, это способствовало динамичному развитию отечественной индустрии во времена дореволюционного кино. То есть нет худа без добра. Санкции и ограничения неким образом действуют позитивно на развитие национальной кинематографии.
Лицензия на диснеевские фильмы кончилась у российских онлайн-кинотеатров, но многие картины доступны на телеканалах, в том числе на РЕН, где и сейчас в прайм-тайм можно увидеть, например, марвеловские блокбастеры, которые вышли несколько лет назад. «Индиана Джонс 5» уже полтора месяца держится в топе раздач «Рутрекера». Сериалы канала Disney+ тоже всегда в топе, например, только что закончившийся «Асока» из вселенной «Звездных войн» был скачан только с «Рутрекера» более 100 тыс. раз, хотя понятно, что никакой рекламы в России у него не было, а в сюжете фигурируют малоизвестные публике персонажи. Только что начал выходить второй сезон «Локи», и каждая раздача собирает по нескольку тысяч скачиваний в день. Точное же число раздач в интернете посчитать невозможно, а большая часть зрителей смотрит этот контент вовсе не на торрентах, а в пиратских онлайн-кинотеатрах, где ничего скачивать не надо, но и статистики по просмотрам нет.
— С уходом студии с российского рынка мы потеряли интересные и свежие работы, но это касается не только «Диснея», а всех кинокомпаний, которые отказываются сегодня продавать нам кино, — сказал художник-аниматор, режиссер Константин Бронзит. — Конечно, где-то в интернете мы этот контент добудем, но вы же понимаете, какая это методика добывания и качество продукта. Потеряли одно из зрелищ, которое радовало наших детей.
По мнению Бронзита, «Дисней» был и остается флагманом. Дисней первым сформулировал законы пластики движения. У него выработан классический стиль рисованной мультипликации. Этим наследием пользуется весь мир.
А продюсер, глава студии визуальных эффектов CG-Factory Александр Горохов уверен, что технологически «Дисней» бесконечно сильнее российской мультипликации.
— Их финансовые возможности гораздо мощнее наших, поэтому они могут позволить себе делать продукты лучше, тратя больше денег. С опытом растет квалификация, меняются методики. Но в первую очередь «Дисней» выигрывает в сценарной основе, — пояснил эксперт. — Да, у них отработанная схема, шаблонная, можно предугадывать какие-то ходы. Но зная все ингредиенты, попробуй приготовить такое же блюдо. У них нет волшебной кнопки. Зачем с ними соревноваться, надо у них учиться.
Но и на старуху бывает проруха. Как считает Горохов, определенная политика и поведение на рынке, следование тенденциям обернулись для «Диснея» убытками.
В гостях хорошо, а дома хуже
Есть ощущение, что в России у «Диснея» дела идут лучше, чем на родине, в США. У нас он живет на чистой любви зрителей, которые хотят смотреть фэнтези и мультфильмы в кинотеатрах и дома, готовы ехать иногда для этого в другой город, где есть сеансы, хранят коллекционные диски с диснеевскими фильмами. В США компанию подкашивают скандалы вокруг перестановок в руководстве (как из-за харассмента, так и по причине коммерческих провалов), большие анимационные релизы компании собирают плохо, потому что «Дисней» и «Пиксар» стараются делать актуальные сюжеты с репрезентацией и конфликтами, которые детской аудитории даже не всегда ясны. А «Дисней» — это для большинства зрителей всё же семейный продукт. Не каждому понравилось, что в «Я краснею» говорят о месячных и других интимных женских проблемах, в итоге фильм собрал $20 млн, хотя только на производство, не считая рекламы, было затрачено почти $200 млн. Правда, фильм выпустили только в тех странах, где был недоступен канал Disney+, а на самом канале он установил рекордные рейтинги, но не просто так «Дисней» не стал ждать полного восстановления кинопроката.
За последние месяцы главные убытки «Диснея» были связаны с прокатом «Индианы Джонса» ($400 млн в мире при бюджете в $200 млн — это провал) и «Особняка с привидениями», который вовсе заработал лишь $115 млн при расходах в $150 млн. Вяло прошел «Человек-муравей», зато отличные результаты показали «Стражи Галактики 3» и «Элементарно».
Замедлился рост канала Disney+ — по итогам II квартала у него менее 160 млн подписчиков в мире. А ведь год назад компания прогнозировала к 2024 году 230–260 млн подписчиков, и разница не может устраивать акционеров. Получается, что за год прибавка составила всего около 20 млн — так себе результат.
Кадр из фильма «Стражи Галактики 3»
Аналитики рынка говорят, что блокбастер «Марвелы» может ждать оглушительный провал в прокате, а ведь фильм стоит почти $300 млн. Теперь все очень ждут «Заветное желание», компания еще две недели назад заявила, что трейлер мультфильма посмотрели 66,5 млн человек, и рынок уже прикидывает, получится ли у мультика побить рекорд «Холодного сердца 2», последнего суперуспешного анимационного релиза студии на данный момент. В 2019 году тот мультфильм собрал почти $1,5 млрд, став третьим по кассе за год («проиграл» диснеевским же «Мстителям» и «Королю льву»).
В 2023-м топ-10 мировой кассы включает, по данным the-numbers.com, всего два релиза «Диснея»: «Стражи Галактики 3» (четвертое место) и «Русалочку» (девятое место). Ни один из них не собрал миллиард долларов. Ставка на «Барби», «Братьев супер Марио» и «Оппенгеймера» оказалась куда более выигрышной, а «Дисней» с его расчетом на продолжения франшиз и актуальную анимацию оказывается в не самом выгодном положении. Часть релизов пришлось сдвинуть из-за забастовок сценаристов и актеров. Непонятно, получится ли реанимировать в кино «Звездные войны». Несущие золотые яйца марвеловские блокбастеры по комиксам работают неровно и уже стали приедаться.
100-летие студия отмечает, пожалуй, с ощущением, что надо многое менять, чтобы не уйти на пенсию по возрасту. Но все страхи могут оказаться беспочвенными, ведь «Дисней» по-прежнему главный поставщик киносказок на мировые экраны, даже если иногда эти сказки кому-то не нравятся.
Аппетит приходит вовремя
Когда говорят «Дисней», имеют ввиду не нескольких людей, рисующих мультики, а транснациональную медиакорпорацию с многомиллиардными оборотами. За 100 лет из маленькой анимационной студии проект братьев Роя и Уолтера Диснеев превратился в одного из ведущих игроков американского кинорынка.
Офис компании «Дисней» в Калифорнии, США
В 1980-х «Дисней» начал политику слияний и поглощений. Успешные конкуренты тут же попадали в поле зрения студии. Таковыми, например, было «Маппет-шоу». Говорящих кукол Диснею удалось получить в 2004 году, выложив за них $75 млн. С 1991 года Дисней начал сотрудничество со студией Pixar Animation, выпустив совместный мультфильм «История игрушек». А в 2006 за $7,4 млрд конкурент отошел Walt Disney Company. В 2009-м за $4 млрд им досталась империя Marvel — вместе с Человеком-пауком, Людьми Икс, Халком, Железным Человеком, Капитаном Америка и прочими культовыми персонажами. В 2012-м сдался создатель «Звездных войн» — Джордж Лукас продал Диснею свою студию Lucasfilm за $4,05 млрд.
Но на этом «Дисней» не остановился. В 2017 году он пополнил счета семейства Мёрдак. Медиамагнаты продали большую часть активов XXI Century Fox. Эта сделка стала самой крупной в истории Disney. Ее стоимость составила $52 млрд. Теперь студия владеет правами на «Аватар», «Людей Икс», «Мстителей», «Ледниковый период», «Один дома», «Секретные материалы», «Чужие» и другие кинохиты. С такими активами Walt Disney Company стала фактическим монополистом на рынке и начала диктовать свои условия игрокам поменьше и независимым студиям, а также прокатным компаниям.
Но при этом «Дисней» по сей день остается художественным флагманом. Ее создатель Уолт Дисней — обладатель 26 статуэток «Оскар». Это абсолютный индивидуальный рекорд. Но и студия, им основанная, безусловный лидер. За всю историю вручения «Оскар» компания Уолта Диснея получила более 100 премий в разных номинациях. Достижения Диснея признаются профессионалами за высшую планку.
— На них все равняются, они задали тон и стиль анимации, — рассказала «Известиям» режиссер-мультипликатор Анна Борисова. — Когда люди приходят в анимацию, изучают основы Диснея. Все правила и действия, которые в анимации мы используем, были придуманы им. Например, тайминг движений, ускорение, замедление, силуэты персонажей. «Дисней» — это по-прежнему впереди планеты и ориентир для многих.
Офис компании Disney в Москве
А режиссер Константин Бронзит уверен, что именно Дисней превратил анимацию в индустрию. Он впервые создал персонажей, которые были наравне и даже соперничали с актерами. Микки Мауса так и не смог обогнать ни один рисованный персонаж.
Официально офис Disney в России открылся в 2006 году. А в 2009-м «Уолт Дисней Компани» представила первый фильм собственного производства с нашими актерами. Это была «Книга мастеров». В главных ролях снялись Леонид Куравлев, Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Михаил Ефремов. Фильм-сказка был снят с применением высоких технологий и со спецэффектами. Но налаживание связей с американской студией началось куда раньше.
Еще в 1930-м году. Режиссер Сергей Эйзенштейн с коллегой Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ отправились в Америку, где познакомились с Уолтом Диснеем. Им был интересен звук в кино. А в 1945 Дисней подарил советским зрителям мультфильм «Бемби». Позже в прокате в СССР появилось трофейное «Белоснежка и семь гномов». Потом были фестивали, взаимный интерес.
В России «Дисней» тоже показал свое лидерство. Сработала ставка на сказки и на русский фольклор. А «Последний богатырь», став миллиардером в прокате, заложил начало успешных франшиз. Но «Дисней» оказался неким колоссом на глиняных ногах. Очень неповоротливый, гигантский, которого трясет от озноба. Если ты монополист, занимающий огромную часть рынка, все будут думать, как тебя свалить.