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В Финляндии предложили отменить двойное гражданство для россиян

Turin sanomat: кандидат в президенты Финляндии предложил отменить двойное гражданство для россиян
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel
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Экс-глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, баллотирующийся на пост президента, выступил за отмену возможности иметь финское и российское гражданство, сообщила 14 октября газета Turin sanomat.

По его мнению, когда Россия считает россиян, обладающих паспортами других стран, только своими гражданами, «образуется несоответствие».

Политик признался, что лишать россиян возможности получения финского гражданства он бы не стал. Однако надо запретить совмещать финское гражданство с российским. То есть при получении гражданства Финляндии россиянин должен отказаться от паспорта гражданина РФ, подчеркнул он.

Сейчас Хаависто является одним из фаворитов предстоящих в Финляндии в 2024 году президентских выборов. Он баллотируется от партии «зеленых».

Ранее он дважды баллотировался в президенты Финляндии.

Ранее, 10 октября, телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Лину Мери сообщила, что власти Финляндии планируют облегчить процесс изъятия недвижимости российских граждан. Привести решение в исполнение планируется до конца срока полномочий кабмина в 2027 году.

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После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что планы Хельсинки разработать механизмы изъятия недвижимости у граждан РФ стали очередным ущемлением прав россиян. Дипломат добавила, что Москва не оставит действия Финляндии без ответа.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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