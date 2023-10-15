Лавров прокомментировал срыв выступления Зеленского в Румынии словами «всех достал»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя срыв выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Румынии, отметил, что он уже «всех достал».

На фрагменте, показанном 15 октября в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1», Лавров перед мероприятием с участием президента России Владимира Путина процитировал помощнику главы государства Юрию Ушакову и официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову высказывание сенатора Румынии Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступление украинского лидера в парламенте страны.

«Он [Зеленский] достал, конечно, всех», — констатировал Лавров.

Ранее, 11 октября, Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест президента Украины уважать украинских румын, а также «вернуть территории» Румынии.

Накануне, 10 октября, стало известно, что заседание, на котором должен был выступить Зеленский, отменено. Кроме того, в G4Media предположили, что Зеленский попытался избежать скандала с румынским сенатором Дианой Шошоакэ, которая ранее призвала всех румын выйти на улицы, чтобы «не допустить въезда в страну наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны».

В этот же день Зеленский заявил о достижении договоренности с Румынией о повышении уровня сотрудничества до стратегического партнерства.