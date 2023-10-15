Министр туризма Шри-Ланки сообщил об отмене визового сбора для россиян

Власти Шри-Ланки планируют бесплатно выдавать визы для туристов из России и еще четырех стран. Об этом в субботу, 14 октября, рассказал министр туризма и земель Харин Фернандо в беседе с Daily Mirror.



По его словам, визовый сбор также намерены отменить для туристов из Китая, Индии, Таиланда и Индонезии. Соответствующий документ уже представлен кабмину на утверждение, добавил политик.

«Цель решения — привлечь больше гостей из этих стран и достичь поставленной цели по привлечению 5 млн туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы. Кроме того, Шри-Ланка входит в число 20 стран, которые Китай рекомендовал своим гражданам посетить», — пояснил он.

Фернандо добавил, что визы следует получать в целях безопасности.

В настоящее время стоимость визы на Шри-Ланку на срок до 180 дней составляет $50. Виза может быть оформлена в режиме онлайн или в посольстве страны.

Ранее, 14 июня, посол островного государства в РФ Джанита Лиянаге заявила, что министерство туризма Шри-Ланки приступило к проработке вопроса о введении бесплатных виз для туристов. Она также отметила, что Россия по-прежнему лидирует по количеству туристов на острове.

В начале апреля министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана заявил, что государство планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом.

До этого, в середине марта, в Росавиации сообщили, что Россия и Шри-Ланка достигли договоренности об увеличении количества рейсов между странами. Отмечалось, что отныне авиакомпании двух стран смогут выполнять более 20 вылетов Москва — Коломбо в неделю.