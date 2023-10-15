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Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО

ВСУ: Украина возьмет средства ПВО в аренду у других стран на отопительный период
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Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько просит Киев. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает «Клименко Тайм» в Telegram-канале.

«Почему так долго поставляют ПВО, почему дозированно? Потому что нет их столько в мире, чтобы нам отдать», — указал Игнат.

Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду для того, чтобы защищаться в зимний период. Он отметил, что такая практика аренды уже есть. Он также не стал перечислять государства, которые будут оказывать такую помощь Украине.

«Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свою ПВО просто так нам не отдаст», — объяснил он.

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Ранее, 15 октября, стало известно, что украинцев призвали готовиться к прекращению поддержки США после ноября. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, американские власти прекратят поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) ввиду обострения палестино-израильского конфликта. Европа также будет не в состоянии оказать помощь киевскому режиму, добавил он.

До этого, 14 октября, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль. Как он отметил, те вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют» и не будут произведены в ближайшее время.

Более того, 13 октября американское издание Military Watch Magazine (MWM) отметило, что страны Запада могут вынудить украинские власти пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта. В материале отмечается, что в последние несколько месяцев ВСУ проигрывают в своем наступлении, а потери армии составляют несколько десятков тысяч военнослужащих.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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