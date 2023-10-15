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В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена

Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Рейтинги американского президента Джо Байдена значительно упали после провала украинского контрнаступления, заявил 12 октября бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest.

Отмечается, что во внешней политике доверие к президенту стало снижаться еще в 2021 году после унизительного вывода войск из Афганистана.

«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось. Избиратели еще больше недовольны тем, что Вашингтон, похоже, больше заботится о границах Украины, чем о наших собственных», — говорится в материале.

Как посчитали авторы, зимой у противников политики Байдена появится больше аргументов.

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Еще 24 сентября сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

На следующий день директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев рассказал в беседе с «Известиями», что значительная часть американцев сомневается в физических способностях президента страны Джо Байдена.

В конце августа политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что Байден имеет много провалов во внутренней и внешней политике, однако назвать его худшим президентом в истории США сложно. По словам эксперта, одна из проблем президентства Байдена — миграционный кризис на южной границе США. Кроме того, в Штатах наблюдается рост преступности.

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