Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян провел встречу с главой МВД России
Мир
Умер основатель группы The Association Терри Киркман
Мир
США сняли санкции с российской компании через неделю после введения
Мир
В пригороде Степанакерта взорвалась цистерна с бензином
Экономика
США ввели санкции против «ВСМПО-Ависма»
Общество
В Госдуме решили отрегулировать деятельность маркетплейсов
Мир
В расположении российских миротворцев оказались 675 жителей Карабаха
Происшествия
Пилоты «Уральских авиалиний» не убрали шасси при уходе на запасной аэродром в Новосибирск
Мир
США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны
Культура
Актер Бурунов озвучит героя сказки-блокбастера «По щучьему велению»
Мир
РФ просит суд ООН признать, что у него нет юрисдикции по иску Украины
Общество
Синоптик пообещал москвичам самый сухой сентябрь за 144 года
Мир
В США заявили о возможностях РФ уничтожить аэродромы на Западной Украине
Мир
В Минобороны Финляндии назвали поддержку Украины дорогой

Американист указал на обеспокоенность американцев физическим состоянием Байдена

Рейтинг одобрения работы Байдена оказался около антирекорда — мнение американиста Рогулева
0
Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Значительная часть американцев сомневается в физических способностях президента страны Джо Байдена. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Накануне сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

«Значительная часть американцев сомневается в его физических способностях, значительная часть американцев сомневается в том, что он в состоянии принимать необходимые для страны решения. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах всё время в подвешенном состоянии находится. Всё время идут экономический войны, бюджет до сих пор не принят. Из этого складывается такая картина», — сказал Рогулев.

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
К концу месяца конгресс должен сформировать бюджет на следующий финансовый год

В конце августа политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что Байден имеет много провалов во внутренней и внешней политике, однако назвать его худшим президентом в истории США сложно. По словам эксперта, одна из проблем президентства Байдена — миграционный кризис на южной границе США. Кроме того, в Штатах наблюдается рост преступности.

14 августа кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами сообщил, что американские политики раскритиковали администрацию Байдена за помощь Украине во время бедствия на Гавайях. Он назвал позором такое поведение американских властей. Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший также обратил внимание на «бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023