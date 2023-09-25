Американист указал на обеспокоенность американцев физическим состоянием Байдена

Значительная часть американцев сомневается в физических способностях президента страны Джо Байдена. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев.

Накануне сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

«Значительная часть американцев сомневается в его физических способностях, значительная часть американцев сомневается в том, что он в состоянии принимать необходимые для страны решения. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах всё время в подвешенном состоянии находится. Всё время идут экономический войны, бюджет до сих пор не принят. Из этого складывается такая картина», — сказал Рогулев.

В конце августа политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что Байден имеет много провалов во внутренней и внешней политике, однако назвать его худшим президентом в истории США сложно. По словам эксперта, одна из проблем президентства Байдена — миграционный кризис на южной границе США. Кроме того, в Штатах наблюдается рост преступности.

14 августа кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами сообщил, что американские политики раскритиковали администрацию Байдена за помощь Украине во время бедствия на Гавайях. Он назвал позором такое поведение американских властей. Сын экс-президента США Дональд Трамп – младший также обратил внимание на «бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи».