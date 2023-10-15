Российская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 15 октября сообщил, что российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.
«Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Чехов, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли четыре минометных расчета.
Кроме того, по его словам, ударами авиации и огнем артиллерии были поражены места сосредоточения живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.
Ранее, 12 октября, Чехов сообщил, что российские военнослужащие улучшили положении на южнодонецком направлении. Артиллеристы уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Также ударами авиации поражены районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах Новомихайловки, Водяного, Угледара, Старомайорского и Урожайного.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».