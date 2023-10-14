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Турчак заявил о создании в РФ единого Цифрового кодекса

Турчак: законодательство РФ в области цифры объединят в единый Цифровой кодекс
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российское законодательство в области цифры объединят в единый Цифровой кодекс, заявил 14 октября на саммите спикеров парламентов G20 в Индии секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По его словам, Цифровой кодекс создаст четкие и понятные правила работы для IT-бизнеса и позволит эффективнее защищать права граждан в цифровой среде.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация определена президентом РФ Владимиром Путиным как одна из главных национальных целей развития.

«На эти цели ориентирован совет по цифровизации, созданный при верхней палате нашего парламента, и комитет по IT, который работает в нижней палате — Государственной думе. Нами приняты десятки законов, которые регулируют цифровую среду, приняты масштабные налоговые льготы для российских IT-компаний», — отметил Турчак.

Секретарь генсовета «Единой России» также отметил, что Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета и входит в десятку мировых лидеров в сфере цифровизации государственного управления.

Он обратил внимание на то, что важным направлением работы парламентского сообщества должна стать поддержка диалога о международных договоренностях в сфере цифровой безопасности.

«На площадке ООН Россия представила проект универсальной конвенции по обеспечению международной информационной безопасности. Этот документ направлен на создание условий для мирного использования информационных технологий, на защиту уязвимых стран от произвола агрессивно настроенных государств и подконтрольных им IT-гигантов. Предлагаем рассмотреть предложенные подходы к решению этих актуальных вопросов в ходе парламентской дискуссии», — заключил Турчак.

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В сентябре «Известия» сообщали, что Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса» — закона, который должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, которые не учитывают особенности многих современных технологий.

Как отмечалось, кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере IT и телекома и ввести в правовое поле новые технологии. В него введут такие понятия, как искусственный интеллект, большие данные и другое.

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