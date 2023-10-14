Врач назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Людмила Ильина 14 октября рассказала о вредных на завтрак блюдах.

В беседе с RT она отметила, что завтрак является обязательным приемом пищи, однако мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления не являются правильным выбором. Поскольку в них мало клетчатки и сложных углеводов, поэтому организм не получает нужного насыщения.

Выпечка, сдоба, белый хлеб, тосты, сладости, энергетические и шоколадные батончики тоже являются не лучшими продукта для завтрака. В их составе в основном пшеничная мука, сахар и трансжиры. Они являются высококалорийными, но при этом не обладают питательной ценностью. Таким образом возникают «сахарные качели» и чувство голода, что способствует набору веса.

Также, по словам врача, не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. В них нет клетчатки и много фруктозы, излишки которой превращаются в жир. А из-за избыточного содержания кислоты употребление натощак может вызвать раздражение слизистой желудка и развитие гастрита, добавила Ильина.

Как указала врач, фастфуд, бутерброды с колбасой, яичница с беконом, чипсы, сухарики, снеки, копчености, жирное мясо, творожные и плавленые сырки представляют собой «калорийную бомбу» с насыщенными жирами. Такой завтрак тяжело переварить и вызывают чувство «тяжелой сытости», сонливость и апатию.

Ильина напомнила, что крепкий кофе на пустой желудок негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и обладает мощным мочегонным действием. Его можно пить только после еды.

При этом врач порекомендовала есть на завтрак цельнозерновые каши, киноа, яйца всмятку или в виде омлета с овощами, рыбу, морепродукты, нежирный творог, сыр. Также можно добавить сливочное масло, авокадо, орехи.

Ранее, 28 сентября, врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Александра Разаренова заявила, что блюда на завтрак должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку.