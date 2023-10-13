В России ввели обязательную продажу валюты, чтобы стабилизировать курс рубля

В РФ ввели обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Насколько мера поможет рублю, «Известия» опросили экспертов. Как сообщает телеканал «Известия», по словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, курс мог уйти к отметке 120 рублей за доллар. Сейчас валюта США может опуститься до уровня 92,5 рубля. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что мера позволит в моменте увеличить объем ликвидности. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров полагает, что оценить эффективность сложно. По его мнению, нужна не продажа, а репатриация выручки экспортеров. Важно не допустить накопления валюты на зарубежных счетах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.