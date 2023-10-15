16 октября — День аллерголога: история праздника, как поздравить

Каждый год 16 октября в России отмечают День аллерголога. Это неофициальный праздник специалистов, которые работают на стыке химии и биологии, помогая людям бороться с проявлениями аллерго- и иммунопатологий. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, почему в XIX веке аллергию называли «сенной лихорадкой» и как облегчить симптомы этого заболевания, читайте в материале «Известий».

День аллерголога в 2023 году — история

Проявления аллергии были известны врачам с древних времен. Так, в египетских папирусах 2540 года до нашей эры описана смерть фараона Менеса, который скончался из-за укуса осы. Сын римского императора Клавдия Британник, живший в I веке нашей эры, покрывался сыпью от контакта с лошадьми. Из-за этого он не мог часто покидать дворец и практически не участвовал в государственных делах.

Подобные случаи привлекали внимание ученых того времени. Так, древнегреческий врач Гиппократ в одной из своих работ описал астму. Арабский ученый Авиценна составил трактат о гигиене, в котором упоминаются болезненные реакции на употребление меда, халвы и хлопкового масла, а также странный «весенний насморк». Римский доктор Гален зафиксировал случай, когда его друг начал чихать, понюхав розу.

Необычные симптомы, вызванные контактом с животными, растениями и продуктами описывались и в последующие столетия. Однако первые серьезные клинические исследования начались только в XIX веке, когда английский врач Джон Босток представил коллегам свой доклад о «сенной лихорадке». Она проявлялась в постоянном чихании, насморке, головных болях и слезотечении. Об этих симптомах доктор знал не понаслышке, так как сам страдал от них каждое лето. Босток считал, что такая реакция связана с сезоном сенокоса, поэтому назвал болезнь «сенной лихорадкой».

Во второй половине XIX века ученый Чарльз Блэкли выяснил, что причина кроется не в сене, а в пыльце. Он тоже был аллергиком и однажды заметил, что цветы, которые приносят домой дети, вызывают у него насморк и чихание. Тогда он стал испытывать на себе воздействие пыльцы разных растений и записывать результат. Блэкли можно назвать основоположником современных аллерготестов.

Примерно в это же время сообщение о вредоносном воздействии пыльцы на организм подготовил русский доктор Лавр Силич. С ним он выступил перед членами Общества русских врачей в 1889 году. Ученый пришел к выводу, что неприятные симптомы появляются из-за вдыхания пыльцы, которая поднимается в воздух в период активного цветения. До этого считалось, что аллергическую реакцию вызывают ядовитые растения, которые попадают в сено, отравляя молоко коров и человека, который его пьет. Непереносимость меда также объяснялась тем, что пчелы собирали нектар с токсичных цветов.

В XX веке изучение аллергии вышло на новый уровень. Уже в 1902 году врач из Франции Шарль Рише ввел понятие «анафилактического шока» — немедленной и крайне тяжелой реакции на аллерген.

Отцом аллергологии стал немецкий ученый Клеменс фон Пирке. Именно он в 1906 году впервые использовал термин «аллергия», а также верно предположил, что иммунная система человека вырабатывает антитела, описал способы снижения гиперчувствительности и вакцинации.

На сегодняшний день специалисты выделяют около 20 тыс. аллергенов. Наиболее распространенные из них — пыльца, шерсть, слюна и выделения желез животных, яд насекомых и пищевые продукты. Несмотря на то, что универсального способа избавления от аллергии нет, с каждым годом появляются всё более совершенные методы борьбы с ее проявлениями.

День аллерголога в 2023 году — как поздравить

День аллерголога не входит в число официальных праздников, однако он достаточно известен в профессиональных кругах. В этот день поздравления принимают аллергологи, иммунологи, а также студенты медицинских факультетов, которые выбрали это направление.

Выбирая подарок для врача, стоит обратить внимание на что-нибудь практичное. Например, ежедневник, органайзер для рабочего стола, проверенный справочник по его специальности. Универсальным подарком могут стать конфеты и алкоголь, однако стоит предварительно узнать, нет ли у виновника торжества аллергии на их ингредиенты. В качестве сувенира можно выбрать блокнот с тематической надписью, кружку или брелок с изображением лабораторного оборудования.

День аллерголога в 2023 году — рекомендации по борьбе с аллергией

Аллергия — это неправильная реакция иммунной системы человека на какие-либо раздражители. Когда организм борется с болезнями, он выделяет антитела. Это клетки, которые распознают вирусы и вредоносные бактерии и помогают в их уничтожении. Однако иногда иммунная система дает сбой и начинает формировать антитела на безвредные вещества: пыльцу, шерсть, лактозу и т.д. Из-за этого и возникают аллергические реакции.

В случае появления симптомов аллергии — постоянного чихания, зуда, покраснений на коже, насморка, головной боли, отеков — следует обратиться к врачу. Он назначит лечение и даст направления на необходимые обследования.

Одним из наиболее действенных методов борьбы с аллергией является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Ее суть заключается в том, что человеку регулярно вводят небольшие дозы аллергена, снижая чувствительность организма к нему. Таким образом можно уменьшить риск осложнений и интенсивность симптоматики. Курс лечения в среднем занимает около 3—5 лет.

Чтобы облегчить проявления симптомов сезонной аллергии, рекомендуется принимать прописанные врачом антигистаминные препараты и дистанцироваться от раздражителя. В городе следует носить маски и солнечные очки, чаще стирать уличную одежду, принимать душ и делать влажную уборку. От поездок в сельскую местность в период цветения лучше отказаться. Окна стоит открывать только в дождливую погоду, так как пыльцу прибивает к земле, и ее концентрация в воздухе снижается.

Ранее «Известия» рассказали, как отмечается Всемирный день психического здоровья и какой теме он посвящен в 2023 году.