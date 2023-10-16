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Инвестиции в недвижимость России поставили исторический рекорд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России в 2023 году достиг абсолютного максимума за всю историю наблюдений (с 2001 года). Наибольшие вложения пришлись на торговый сегмент, где закрылся ряд сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов. Об этом «Известиям» сообщили аналитики IBC Real Estate.

«Общий объем инвестиций в недвижимость за III квартал 2023 года достиг 239 млрд рублей, что стало абсолютным максимумом среди всех квартальных значений за всю историю наблюдений», — сказали в компании.

Эксперты отметили, что совокупный объем инвестиционных сделок по итогам девяти месяцев 2023 года составил 610 млрд рублей, и не только более чем в два раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года, но и на 23% превзошел итог всего 2022 года, который до недавнего времени считался рекордным.

В компании подчеркнули, что наибольшая доля (46%) сделок, закрытых в январе-сентябре 2023 года, пришлась на торговый сегмент. В абсолютных значениях показатель достиг 280 млрд рублей, что в шесть раз выше годового значения 2022 года.

«Рост, в первую очередь, был обеспечен закрытием ряда сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов, в том числе 14 ТРЦ «МЕГА», ТРЦ «Метрополис», семь ТРЦ Park House, ТЦ «Невский центр», — рассказали аналитики.

По информации экспертов, 25% вложений пришлось на жилой сегмент. Долю в 16% от общего объема вложений составил сегмент офисной недвижимости — покупка бизнес-центров конечными пользователями стала одной из ключевых тенденций этого года.

«Пока на рынке сохраняется отложенный эффект. Текущий совокупный показатель инвестиций соответствует ранее заявленному нами оптимистичному прогнозу, в котором было заложено закрытие уникальных сделок по продаже иностранными собственниками своих активов в РФ. К концу года, с ожидаемым повышением уровня ключевой ставки и на фоне снижения предложения крупных качественных активов, инвестиционная динамика начнет замедляться. Однако суммарно, по итогам 2023 года, объем инвестиций в недвижимость России может достигнуть 700 млрд рублей, что станет историческим максимумом», — сказал член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

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10 октября аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на IV квартал. По мнению экспертов брокера, наибольший интерес для вложений до конца года представляют российские акции нефтегазовых компаний, облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими купонами и «замещающие» облигации.

Отмечалось, что потенциальная совокупная доходность рынка акций РФ на горизонте 12 месяцев может составить 25,6%. Ожидаемая дивидендная доходность до конца года оценивается где-то в 10,3%. Индекс Мосбиржи на горизонте года (к октябрю 2024 года) прогнозируется на уровне 3483 пунктов.

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