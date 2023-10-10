Названы представляющие наибольший интерес активы для вложений до конца года

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» 10 октября представили инвестиционную стратегию на IV квартал (есть в распоряжении «Известий»). По мнению экспертов брокера, наибольший интерес для вложений до конца года представляют российские акции нефтегазовых компаний, облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающими купонами и «замещающие» облигации.

Потенциальная совокупная доходность рынка акций РФ на горизонте 12 месяцев может составить 25,6%. Ожидаемая дивидендная доходность до конца года оценивается где-то в 10,3%. Индекс Мосбиржи на горизонте года (к октябрю 2024 года) прогнозируется на уровне 3483 пунктов.

Особенный интерес, по мнению аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», на фоне относительно высоких цен на нефть и публикации сильной финансовой отчетности представляют российские акции нефтегазовых компаний. Также эксперты выделяют акции компаний финансового и технологического секторов и бумаги компаний средней и малой капитализации.

«По нашим оценкам, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия могут составить около 1,1 трлн рублей. На акции в свободном обращении в России приходится 258,2 млрд рублей. Мы ожидаем, что осенью продолжится период объявления промежуточных дивидендов от ряда нефтегазовых компаний. Большая часть из них может быть выплачена в конце 2023 года — начале 2024-го. Кроме того, к дивидендам могут вернуться компании, которые завершат процесс редомициляции и сменят регистрацию», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Также аналитики выделяют такой актив, как ОФЗ с плавающими купонами. Они наиболее устойчивы к повышению процентных ставок и оперативно подстраиваются под их уровень, обеспечивая рыночную доходность. При этом двузначные доходности облигаций с постоянными купонами на горизонте инвестирования один-два года могут сформировать высокий потенциал для снижения этих долговых инструментов. Также целесообразно увеличить ликвидность в портфеле, инвестируя в фонды денежного рынка.

Кроме того, эксперты обращают внимание на «замещающие» облигации, текущая доходность которых составляют около 7–9% годовых. Увеличение объема размещений корпоративных и суверенных «замещающих» облигаций в IV квартале даст возможность инвесторам купить эти бумаги с привлекательной доходностью.

По оценкам аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», до конца 2023 года ВВП России может показать рост около 2,5%. Одним из основных факторов поддержки экономической активности станет восстановление потребительского спроса. По мнению экспертов брокера, в 2024 году динамика потребительского спроса нормализуется, по-прежнему значимым будет вклад промышленного производства.

В мае руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков сообщил «Известиям», что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. Среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

В апреле директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» о том, как сформировать равновесный инвестиционный портфель. По его словам, наполнение зависит от индивидуальных предпочтений. Однако одно из распространенных делений — отведение части портфеля под финансовую подушку безопасности. Оставшиеся три части портфеля должны обеспечивать доходность и их логично разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные активы, объяснил эксперт.