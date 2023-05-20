Эксперт дал советы начинающим инвесторам

Начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму, считает руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков. Он рассказал «Известиям» 20 мая, какие варианты для вложения можно рассмотреть тем, кто впервые заинтересовался инвестициями.

«Как таковой минимальной суммы для старта не существует. Главное правило: инвестировать нужно только те деньги, которые не страшно потерять, ни в коем случае не нужно нести последние кровно нажитые [средства] в кажущуюся крутую тему. Поэтому для начала хватит и нескольких тысяч рублей, но в этом случае, конечно, не все инвестиционные инструменты подойдут», — объяснил он.

Отвечая на вопрос о том, во что вложиться человеку, который ранее не занимался инвестициями, эксперт уточнил, что с точки зрения успешности нет варианта, который бы мог гарантировать новичку отдачу. Однако есть инструменты с низким порогом входа, к ним относятся акции крупных компаний, золото, криптовалюты (очень рискованный вариант).

«Можно попробовать начать с них, однако лучшим советом будет следующий: изучите вопрос самостоятельно и разберитесь в классах активов — никто лучше вас самих не определит оптимальный для себя инструмент», — заключил Мерзляков.

Ранее, 30 апреля, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» о том, как сформировать равновесный инвестиционный портфель. По его словам, наполнение зависит от индивидуальных предпочтений. Однако одно из распространенных делений — отведение части портфеля под финансовую подушку безопасности. Оставшиеся три части портфеля должны обеспечивать доходность и их логично разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные активы, объяснил эксперт.