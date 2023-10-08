«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в сентябре

Начало осени принесло множество важных новостей для российских инвесторов: Банк России вновь повысил ключевую ставку, нефть на мировом рынке заметно выросла в цене, а правительство приняло меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе ограничив его экспорт. О ключевых событиях на фондовом рынке и месячной динамике различных инвестпортфелей — в материале «Известий».

Итоги месяца

В середине сентября ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 100 б.п. — до 13% годовых. Регулятор объяснил свое решение факторами риска, приводящими к дальнейшему росту инфляции. В их числе растущий внутренний спрос, за которым не поспевают предприятия. Как считают многие аналитики, в ближайшее время ожидать смягчения денежно-кредитной политики не стоит, а произойдет это, скорее всего, уже в следующем году. В то же время сигналы ЦБ позволяют ожидать дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора — оставшиеся плановые решения станут известны 27 октября, 7 ноября и 15 декабря.

Важным событием для российского фондового рынка стал и продолжающийся рост мировых цен на нефть. За месяц фьючерс на эталонный сорт Brent вырос с $88,55 до $95,31. Аналитики отмечают, что это, безусловно, позитивное событие для российских нефтяников, поскольку их доходы существенно растут не только из-за самих цен, но и благодаря слабому рублю. В перспективе это означает, что держатели ценных бумаг таких компаний получат хорошие дивиденды по итогам года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тем не менее на финансовые показатели нефтяных компаний может существенно повлиять ситуация, сложившаяся на внутреннем топливном рынке. Значительный рост биржевых и розничных цен, наблюдавшийся в последнее время, вынудил правительство принять меры по их снижению и стабилизации. В частности, был ограничен экспорт на рынки других стран, что, несомненно, скажется на доходах компаний сектора. Однако уже в начале октября введенные ограничения были ослаблены, что также можно воспринимать как позитивную новость для рынка.

Валюта под подушкой — доллары и евро

Существенного движения в портфеле классических иностранных валют в сентябре, даже несмотря на высокую волатильность, не произошло — к концу месяца его рублевая стоимость выросла всего на 0,6%, до 234,5 тыс. рублей.

Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что на рынке сейчас нет единого консенсуса по поводу того, получится ли у властей и регулятора развернуть курсовую динамику в обратную сторону. Это в целом признают и в Минэкономразвития — ведомство ожидает средний курс российской валюты к доллару в следующем году на уровне 90,1 рубля. Если кардинальных изменений не случится, новые границы валютного курса станут оптимальной действительностью.

Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли

Волатильность портфеля экзотических валют была несколько выше, из-за чего общий рост его рублевой стоимости составил почти 1%. В абсолютных цифрах его стоимость дошла до 162,8 тыс. рублей.

Существенное отличие этого портфеля от классического в отсутствии единого вектора движения валют — рост рублевой стоимости портфеля произошел благодаря китайскому юаню, в то время как гонконгский доллар, белорусский рубль и турецкая лира снижались.

Всё как в банке — шесть выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами

Повышение ключевой ставки ЦБ ожидаемо привело к снижению номинальной стоимости ОФЗ, но просадка получилась незначительной — минус 0,25%. Рублевая стоимость всех активов на конец сентября в портфеле ОФЗ составила 223,8 тыс. рублей. Тем самым за всё время эксперимента он вырос почти на 12%.

Важно отметить, что высокая устойчивость портфеля ОФЗ вызвана сочетанием облигаций с разным сроком погашения. Подешевели в сентябре именно краткосрочные бумаги, в то время как дальние либо немного подросли, либо остались на прежнем уровне. Такая динамика в том числе отражает ожидания инвесторов — в долгосрочной перспективе рисков для рынка госдолга они не наблюдают.

Крупные компании, а не Минфин — четыре выпуска корпоративных облигаций

Волатильность в портфеле корпоративных облигаций оказалась значительно выше, чем в портфеле ОФЗ, — его рублевая стоимость потеряла 0,92% за месяц. Но в абсолютных значениях за всё время биржевого эксперимента он заметно обгоняет портфель из гособлигаций — 234,7 тыс. рублей, или плюс 17,3%.

Учитывая более высокую волатильность портфеля, в целом можно предположить, что инвесторы, более склонные к риску, уже отреагировали на движения ключевой ставки и соответствующие сигналы. Это, в свою очередь, потенциально означает дальнейший рост доходности.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Рынок российских акций первого эшелона в сентябре заметно скорректировался — экспериментальный портфель подешевел на 4,6%, до 231,5 тыс. рублей. Всего с начала эксперимента он вырос на 15,7%, что можно считать довольно интересным результатом, — по суммарной рублевой доходности он оказался слабее портфеля корпоративных облигаций.

Произошедшая на рынке акций коррекция, по мнению аналитиков «Финама», в первую очередь связана с ростом ключевой ставки. Многие инвесторы продают акции и переходят в облигации, доходность которых в отдельных случаях превышает 13% годовых — на сопоставимые дивиденды им рассчитывать не приходится.

Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Стоимость самого высокорискового портфеля в нашей подборке за месяц выросла на 1,7% — значительно меньше, чем в прошлые месяцы. Однако суммарная доходность по-прежнему превышает 200%, благодаря чему общая стоимость активов по итогам сентября составила 423,5 тыс. рублей.

Свой вклад в рост стоимости активов внесли ценные бумаги «Иркута» и «Куйбышевазота». Интересно, что подорожание произошло на фоне снижения общего индекса Мосбиржи более чем на 2%. Важно понимать, что давление на рынок в целом сохранится на фоне высокой ключевой ставки.



Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).