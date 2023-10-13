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Додон объяснил нежелание Санду решать проблему Приднестровья

Додон: Санду не хочет решать проблему Приднестровья, опасаясь настроений его жителей
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Президент Молдавии Майя Санду не заинтересована в решении приднестровской проблемы из-за опасений, что поддерживающие Россию жители непризнанной республики будут голосовать против центральной власти, заявил в пятницу, 13 октября, бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон в эфире социальных сетей.

По его мнению, у действующих властей республики есть шансы урегулировать ситуацию в Приднестровье, однако они не занимаются этим вопросом, опасаясь, что 400 тыс. граждан проголосуют против Кишинева.

Додон также заявил, что жители непризнанной республики не желают конфронтации с Кишиневом, однако не исключил, что как внутри Молдавии, так и за ее пределами есть политики, желающие добиться эскалации.

«Уверен, что Приднестровье не будет нас атаковать и нам не надо строить таких планов, надо сесть и обсудить ситуацию», — приводит слова Додона ТАСС.

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Накануне Додон заявил, что Санду представляет собой угрозу национальной безопасности Молдавии. По его словам, режим Санду узурпировал власть в Молдавии, а для его свержения необходимо объединение всех здоровых сил, вне зависимости от идеологических и геополитических программных целей.

Ранее, 2 октября, лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что высказывания Санду о невозможности сохранения нейтралитета нарушают конституцию Молдавии и выходят за рамки полномочий главы государства.

Ранее, 26 сентября, действующий президент Молдавии призвала сограждан отказаться от сотрудничества с РФ в силу продвижения в стране европейских ценностей. Лидер Молдавии добавила, что стремиться к демократии и поддерживать отношения с Москвой одновременно невозможно, следует сделать выбор.

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