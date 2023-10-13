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Экономист рассказал о преимуществах Содружества Независимых Государств

Экономист Ткаченко: СНГ — международная организация верхнего уровня
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Содружество Независимых Государств (СНГ) — единственная интеграционная площадка, где страны обсуждают вопросы внешней политики, безопасности, борьбы с терроризмом. Об этом 13 октября «Известиям» заявил доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По его словам, с момента создания СНГ повестка Содружества изменилась полностью. Если сначала СНГ занималось устранением или минимизацией негативных последствий распада Советского Союза, то сейчас в повестке дня вопросы, связанные с сотрудничеством, со свободной торговлей, а также политический диалог на высшем уровне.

«Собственно СНГ сейчас единственная интеграционная площадка, где страны обсуждают вопросы внешней политики, безопасности, борьбы с терроризмом. Этого нет ни в Евразийском экономическом союзе, ни в каких-то других интеграционных объединениях. Так что можно сказать, что это международная организация верхнего уровня по отношению ко всем другим на пространстве бывшего Советского Союза. В СНГ нет каких-то глубоких интеграционных проектов, но зато есть, к примеру, межпарламентская ассамблея, и в ее рамках также сотрудничают политические партии и парламенты», — сказал эксперт.

Мнения стран-участниц расходятся, и в этом смысле сила СНГ в том, что нет необходимости принимать решения коллективным большинством, указал Ткаченко.

«Да, расходятся, но у долгой исторической перспективы были периоды, когда и российско-белорусские отношения были довольно напряженные, и в Центральной Азии отношения по-прежнему не самые лучшие. Но поскольку организация видит себя развивающейся, такие проблемы не являются для нее экзистенциальными, то есть они не грозят разрушением», — отметил он.

«Выход из СНГ — чисто политическая ненависть к России, ничего больше»
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Ранее в этот день в Бишкеке (Киргизия) прошло заседание Совета глав стран Содружества Независимых Государств в узком составе. В нем приняли участие президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Они обсудили вопросы торгово-экономического партнерства, безопасности и экологии.

В июне президент России Владимир Путин указал на значимость технологического суверенитета стран СНГ. Глава государства заявил, что правительства государств СНГ и ЕАЭС должны продвигать процессы интеграционного строительства в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

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