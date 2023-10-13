В Барнауле автомобиль въехал в остановку с людьми
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта с людьми в Барнауле (Алтайский край). Об этом 13 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что машина въехала в остановку на проспекте Строителей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. Один из пострадавших скончался.
Ранее, 4 октября, в Барнауле в результате столкновения легковых автомобилей пострадал мужчина. Авария произошла на пересечении улиц 2-я Северо-Западная и Волгоградская.
Также 27 сентября в результате наезда легкового автомобиля на проспекте Космонавтов Барнаула погиб пешеход, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате удара потерпевшего отбросило на 15–20 м, от полученных травм мужчина скончался.