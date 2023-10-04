Мужчина пострадал в результате столкновения легковушек в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) в результате столкновения легковых авто пострадал мужчина. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Авария произошла утром 4 октября на пересечении улиц 2-я Северо-Западная и Волгоградская. 55-летний водитель Mazda 6 не уступил дорогу Ford Focus под управлением 41-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Ford получил телесные повреждения. Медпомощь ему была оказана в горбольнице № 1.
По факту столкновения организована проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.
Вечером 3 октября в Казани в результате столкновения легковушек пострадали 62-летний мужчина и семилетний ребенок. Как выяснилось, водитель одной из машин был пьян.