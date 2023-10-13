Специальная военная операция (СВО) — это попытка прекратить войну на Украине. Об этом заявил в пятницу, 13 октября, президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе в Бишкеке.

«Напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины, вот с этого всё началось. Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — сказал глава государства.

Еще в июне Путин напомнил, что Россия была вынуждена использовать армию в попытке остановить начатую киевским режимом в 2014 году войну. Он добавил, что при поддержке западных партнеров киевский режим применял авиацию, танки, артиллерию на северо-западе против Донбасса.

В апреле бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что украинский президент Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что Минские договоренности необходимо выполнять. Она добавила, что все украинские политики относились к соглашениям «Минск-2» с пренебрежением. И союзники из Европы об этом знали.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время для наращивания сил в противостоянии с Россией. По ее словам, все страны — участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема не решена. Ее слова подтвердил и бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

Спецоперация по защите региона, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.