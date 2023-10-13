Путин поручил построить новый железнодорожный путь через Енисей в Красноярске

Президент России Владимир Путин поручил построить новый железнодорожный путь, который пройдет в Красноярске через Енисей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ совместно с открытым акционерным обществом РЖД рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу указанного акционерного общества мероприятий по строительству второго железнодорожного пути на мосту, расположенном на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный», — говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

Глава государства назначил ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и генерального директора РЖД Олега Белозерова. Доклад по поручению должен быть подготовлен до 15 декабря.

Существующий мост на указанном участке имеет один путь, в связи с чем на нем организовано реверсивное движение. Это затрудняет прохождение грузовых составов и не позволяет организовать внутригородское пассажирское сообщение.

Также президент отдал поручение правительству рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

Ранее, 31 августа, Путин принял участие в церемонии открытия Высокогорского автомобильного моста через Енисей в Красноярском крае. Он заявил, что новый мост построили с опережением сроков и без превышения сметы.