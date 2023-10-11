Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой

Войска РФ отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону под Васильевкой. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на месте событий и поделилась кадрами работы российской артиллерии.

По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Алтын, ВСУ регулярно пытаются «прощупать» обороняемую территорию под Васильевкой, так как украинские боевики хотят заполучить Запорожскую АЭС. Кроме того, в данном пункте находится развилка на Энергодар и Мелитополь, взяв которые противник получит дорогу на Крым.

«Именно в этой батарее идет соревнование: кто быстрее подбежит, кто быстрее выстрелит. А если еще и попал с первого раза, да еще и уничтожил противника, то это же вообще классно. Они потом радостные, довольные», — рассказал военный.

Ранее, 9 октября, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как бойцы добровольческого отряда «Барс-12» нанесли удар по позициям ВСУ с помощью миномета.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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