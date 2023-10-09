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«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» продолжают наносить удары по противнику в зоне спецоперации на Украине. О том, как протекает боевая работа российских военнослужащих, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Сейчас на самом деле удачная погода, несмотря на ненастье, серость и дождь. Неприятно работать, зато безопасно. Никаких дронов, вражеских «птичек», мы в небе не наблюдаем», — передает Зименкин.

На кадрах видно, как бойцы отряда «Барс-12» наносят сокрушительный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью миномета. Но военнослужащие готовы бить врага не только артиллерией. Военкор сравнивает парней с «ниндзя» и «самураями», в руках которых любой предмет становится оружием.

«Вспомним наших славных предков. Они ходили в штыковую. Но штыка у меня нет, зато у меня есть гвозди. И я пойду «в гвоздовую», — пошутил один из бойцов с позывным Ред.

Пока натовские снаряды, не достигая цели, ложатся в траву без взрыва, российские военнослужащие продвигаются вперед, поражая ВСУ и освобождая новые населенные пункты.

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Ранее, 18 сентября, Зименкину удалось увидеть, как был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который должен был навести артиллерию противника на российские позиции. Командир группы БПЛА отряда «Барс-12» с позывным Монах рассказал, что у них есть приборы, которые могут их замаскировать, ввести противника в заблуждение.

До этого, 9 сентября, Зименкин побывал на закрытых позициях отряда «Барс-12» и показал, как всё устроено. Как отмечает командир группы с позывным Пират, ВСУ «беспокоят» постоянно — и днем, и ночью. По его словам, украинские боевики обозленные, потому что несут существенные потери.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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