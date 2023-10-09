«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» продолжают наносить удары по противнику в зоне спецоперации на Украине. О том, как протекает боевая работа российских военнослужащих, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Сейчас на самом деле удачная погода, несмотря на ненастье, серость и дождь. Неприятно работать, зато безопасно. Никаких дронов, вражеских «птичек», мы в небе не наблюдаем», — передает Зименкин.

На кадрах видно, как бойцы отряда «Барс-12» наносят сокрушительный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью миномета. Но военнослужащие готовы бить врага не только артиллерией. Военкор сравнивает парней с «ниндзя» и «самураями», в руках которых любой предмет становится оружием.

«Вспомним наших славных предков. Они ходили в штыковую. Но штыка у меня нет, зато у меня есть гвозди. И я пойду «в гвоздовую», — пошутил один из бойцов с позывным Ред.

Пока натовские снаряды, не достигая цели, ложатся в траву без взрыва, российские военнослужащие продвигаются вперед, поражая ВСУ и освобождая новые населенные пункты.

Ранее, 18 сентября, Зименкину удалось увидеть, как был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который должен был навести артиллерию противника на российские позиции. Командир группы БПЛА отряда «Барс-12» с позывным Монах рассказал, что у них есть приборы, которые могут их замаскировать, ввести противника в заблуждение.

До этого, 9 сентября, Зименкин побывал на закрытых позициях отряда «Барс-12» и показал, как всё устроено. Как отмечает командир группы с позывным Пират, ВСУ «беспокоят» постоянно — и днем, и ночью. По его словам, украинские боевики обозленные, потому что несут существенные потери.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».